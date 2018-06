Frana sulla linea Genova Acqui, treni bloccati e bus sostitutivi in azione

Genova. Uno smottamento franoso nei pressi di località Granara, nell’entroterra del ponente genovese, sta bloccando dalle 16e45 circa la circolazione ferroviaria sulla linea Genova Acqui Terme.

I treni, peraltro nell’ora di maggiore utilizzo per via del rientro dei pendolari, sono bloccati a Genova Acquasanta (in direzione sud) e a Sampiedarena (in direzione nord). Trenitalia ha attivato servizi bus sostitutivi.

Disagi anche sulla linea Genova Mignanego Ronco Milano per danni alla stazione di Ronco. I treni sono fermi a Mignanego.