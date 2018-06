Forza Nuova chiude sede via Orlando, scritte e adesivi davanti a Casa Studente e sedi estrema destra

Genova. Scritte antifasciste e adesivi sono comparse questa notte nel levante genovese di fronte alle sedi dei movimenti di estrema e davanti alla casa dello studente.

Ad essere imbrattati con la vernice o marchiati con gli adesivi sono state in particolare le sedi di Lealtà Azione che da via Serra si è da poco trasferita a Sturla in via Cembrano e il portone della sede di Forza Nuova in via Orlando mentre è stata risparmiata la sede di Casapound in via Montevideo che ieri sera era aperta.

Per quanto riguarda Forza nuova, in realtà, la sezione genovese del partito di Roberto Fiore, pare per problemi di budget, ha lasciato l’appartamento di via Orlando lo scorso fine maggio e sarebbe in cerca di un nuovo spazio.