Genova. L’associazione Buoncanile, attiva presso il parco Dogsville, ha appena compiuto 10 anni e per l’appuntamento di oggi con la campagna di adozioni cani e gatti abbandonati #portamiacasa ci propone Flipper.

Giovanissimo. Un anno, e per lui nessuna richiesta. Taglia medio/grande socievole, bravissimo in passeggiata, compatibile con i gatti. Un po’ sfortunato perché in questi mesi non c’è stato nessuno che si è accorto di lui. Aiutiamolo facendo girare il suo appello il più possibile! Come fa questo musino a non far innamorare nessuno?

Per contatti e incontri, rivolgersi allo staff di Buoncanile

Associazione Buoncanile Onlus, Genova

tel. 3331140022

www.buoncanile.it