Finanziamenti fondo strategico regionale, l’assessore Bordilli: “Sbloccheranno progetti su mercati coperti”

Genova. I nuovi interventi economici a sostegno delle startup e del commercio, decisi ieri dalla sezione Imprese del Comitato di indirizzo tecnico del Fondo strategico regionale, aiuteranno la crescita e lo sviluppo dell’intero sistema. Lo sostiene l’assessorato al Commercio del Comune di Genova. Gli interventi, da attuare entro il prossimo autunno, saranno erogati tramite bandi e attraverso la società regionale Ligurcapital che avrà un affidamento di 5 milioni di euro da destinare alla partecipazione nel capitale delle società da sostenere.

Di questi, 1,5 milioni saranno investiti per startup innovative mentre 3 milioni saranno destinati a finanziamenti agevolati nel settore del piccolo commercio erogati attraverso bandi indirizzati su aree specifiche di pregio al fine di riqualificare l’offerta commerciale e turistica integrata del territorio. Per la riqualificazione dei mercati coperti, identificati come punti di eccellenza del commercio di prossimità, è previsto un fondo di garanzia di 1,5 milioni.

«Esprimo massimo apprezzamento per questa decisione che punta alla valorizzazione e al sostegno al commercio – dichiara Paola Bordilli, assessore al Commercio, artigianato e turismo – Per i mercati coperti di Genova ci sono moltissimi progetti fermi da anni, la garanzia del credito da parte di Regione Liguria vuole essere il simbolo della fiducia che, anche come Comune, abbiamo richiesto di dare agli operatori che hanno combattuto la crisi sino ad oggi e che meritano un futuro di sviluppo e non di declino».