Finale playoff: Sturla manda al tappeto Sestri ed ipoteca la promozione

Sturla è a un passo dalla promozione in Serie A2 dopo Gara 1 della finalissima playoff di Serie B contro il Cn Sestri. Finisce 11-3 per gli sturlini con una prestazione che rispecchia una stagione fino a qui praticamente perfetta per gli sturlini che hanno letteralmente dominato la regular season chiudendo al primo posto con 51 punti.

Qualche preoccupazione era legittima soprattutto perché Sestri è stata finora l’unica in grado di battere i biancoverdi, e si può definire la rivelazione dell’anno. Campionato di tutto rispetto anche per i sestresi che si sono inseriti un po’ da outsider nella corsa ai playoff.

Confermati i favori del pronostico dunque per Sturla che ipoteca la vittoria della gara già nel primo quarto con un devastante 5-0 che indirizza chiaramente la contesa, che nel secondo periodo vede Sturla allungare ulteriormente fino al 7-0. Piccola scossa al rientro in vasca con Sestri che cerca di accorciare le distanze per cercare di trovare speranze per la gara di ritorno.

I ragazzi di Zonari giocano col fuoco e infatti stuzzicando il gigante vengono puniti ancora con il 3-1 del quarto periodo che mette più di un passo in Serie A2 anche se ci sarà da giocare, mercoledì sera alle 21 nella piscina del Lago Figoi, la Gara 2 che con ogni probabilità sancirà il salto di categoria per Sturla.

Sportiva Sturla – Cn Sestri11-3 (5-0, 2-0, 1-2, 3-1)

Sturla: Ghiara, D’Alessandro 2, Laisi 1, Foroni, Giusti S., Bosso 1, Cappelli 1, Rivarola, Oneto 2, Bonomo 3, Parodi 1, Dani, Giusti R. All. Ivaldi.

Sestri: Insolitto, Carpaneto, Canova, Cafaro, Bardi, Barabino, Zanni 1, Mantero, Giacobbe 1, Fancello, Biasotti 1, Polipodio. All. Zonari

Arbitri: Paduano e Rovandi.

Note: usciti per tre falli Laisi (S) e Cafaro (Se). Espulso Insolitto (Se) articolo 21,13 nel 4° tempo.