Final Kids, successo dello Szeged

Genova. Gli ungheresi dello Szeged si aggiudicano la Final Kids, la manifestazione parallela alla final eight di Champions League dedicata agli under 13. Nell’atto conclusivo hanno superato i connazionali dell’Osc Budapest per 7 a 6.

Terzo posto per il Bogliasco che ai rigori ha battuto lo Szolnoki per 9 a 7. Sesta piazza per la Pro Recco guidata da Elio Brasiliano, sconfitta ai penalty dall’Osc Potsdam 12-13. Nella finale per il settimo e ottavo posto l’Eger ha inflitto un pesante 7-1 all’Aquatica Torino.

Tutti i ragazzi sono stati premiati da Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco.