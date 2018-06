Final eight di pallanuoto al via con i tiri di Toti e Cavo in piazza De Ferrari

Genova. Da domani alla Sciorba le otto squadre di pallanuoto più forti al mondo si contenderanno la “Champions league”. La Final eight avrà come protagonista la Pro Recco, padrona di casa e organizzatrice dell’evento. A dare il via simbolico sono stati i tiri di Giovanni Toti e Ilaria Cavo a Stefano Tempesti, inginocchiato nella fontana di piazza De Ferrari a difesa di una porta vera.

Per l’occasiome la Sciorba amplierà la sua capienza, da mille posti a 2.500, con l’aggiunta di due tribune: una dietro la porta lato monte, l’altra parallela a quella esistente. Un maxi schermo lungo 16 metri sarà utilizzato come tabellone e permetterà di vedere gol e replay della partita in corso. Nella tribuna coperta sono state ricavate 60 postazioni stampa con connessione internet fibra via cavo e 10 per commentatori tv e radio. La palestra è stata trasformata in sala stampa con 30 postazioni. All’esterno è stato creato un villaggio con stand e area ristoro.

“La Final Eight di Genova – dice Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco – è il frutto di un percorso iniziato due anni fa con il ritorno nel capoluogo: vogliamo ripagare l’affetto e l’entusiasmo ricevuti con un fantastico evento internazionale che tutta la Liguria saprà vivere da protagonista. Lo facciamo con orgoglio, senso di appartenenza e volontà di stupire l’Europa. Abbiamo raddoppiato spettacolo e sforzi con la Final Kids che incarna alla perfezione quelli che sono i nostri valori e obiettivi: avvicinare i più piccoli a questo sport, renderli partecipi ed emozionarli per alimentare la passione. Da atleta prima e presidente poi ho capito quanto sia importante fare squadra, aiutarsi e collaborare: per questo desidero ringraziare sponsor, istituzioni e Len per la fiducia riposta nei nostri confronti”.

“La pallanuoto è lo sport ligure per eccellenza – sottolinea Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria – è naturale che Genova ospiti la fase finale della massima competizione europea, anche se portare alla Sciorba la Final eight non era affatto scontato: questo è il risultato di un grande lavoro di collaborazione tra tutte le realtà coinvolte, che si sono mosse con determinazione. Sicuramente assisteremo a uno spettacolo unico: sarà una bella sfida per la Pro Recco e per gli atleti liguri. Vogliamo che un evento del genere coinvolga il più possibile la città, i residenti e i turisti, come merita: per questo, oggi pomeriggio, sfileranno in Piazza De Ferrari le squadre giovanili dei top team della pallanuoto, anch’esse impegnate nella super sfida europea, mentre la fontana si colorerà di azzurro in onore della Pro Recco fino a sabato. Sempre oggi, durante l’animazione in piazza, ci sarà la possibilità di aggiudicarsi biglietti omaggio per le gare. Vogliamo coinvolgere la città: un evento come questo non è solo sport, ma anche un’occasione turistica e un ulteriore tassello nel rilancio di Genova”.

“Si tratta di un evento sportivo di altissimo livello – aggiunge Ilaria Cavo, assessore regionale allo sport – le più grandi squadre europee di questo sport si affrontano alla Sciorba: un appuntamento da non perdere, che sicuramente richiamerà appassionati e turisti. Un evento giustamente sostenuto da Regione Liguria, e che è frutto di un grande impegno da parte di tutti le realtà coinvolte. Con la Final Eight a Genova si chiude una primavera che è stata una eccezionale stagione di sport per la Liguria, che ha ospitato la Coppa Davis, la Fed Cup, il Giro dell’Appennino e la Partita del cuore: adesso tocca a Tempesti e compagni scendere in acqua per questa sfida avvincente, ovviamente facciamo il tifo per loro”.

Questo il calendario:

Giovedì 7 giugno

16h00 Olympiacos (GRE) – Spandau04 (GER) RM1

17h30 ZF Eger (UNG) – CNA Barceloneta (SPA) RM4

19h00 Jug Dubrovnik (CRO) – Szolnoki VK (UNG) RM3

20h30 Pro Recco (ITA) – AN Brescia (ITA) RM2

Venerdì 8 giugno

16h00 Perdente RM1 vs Perdente RM4 SF1

17h30 Perdente RM2 vs Perdente RM3 SF2

19h00 Vincente RM1 vs Vincente RM4 SF3

20h30 Vincente RM2 vs Vincente RM3 SF4

Sabato 9 giugno

16h00 Perdente SF1 – PerdenteSF2 Finale 7-8 posto

17h30 Vincente SF1 – Vincente SF2 Finale 5-6 posto

19h00 Perdente SF3 – Perdente SF4 Finale 3-4 posto

20h30 Vincente SF3 – Vincente SF4 Finale 1-2 posto