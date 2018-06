Festa Ultras a Villa Croce, Serafini: “oltre 2 mila persone, in 700 al museo”

Genova. “Un grande saluto alla Genova che mugugna da parte di Gloria, Federico, Serena, Davide, Christian e tutti i piccoli tifosi della Sampdoria che hanno scoperto in questi due giorni il Parco e il Museo di Villa Croce, nonostante i boicottaggi, nonostante le strumentalizzazioni, nonostante tutto”.

Così l’assessore alla cultura del Comune di Genova, Elisa Serafini, traccia il bilancio, su Facebook della festa degli Ultras della Sampdoria a Villa Croce, che aveva suscitato polemiche e discussioni.

“In tutto il mondo le squadre di calcio, basket o football – scrive – sono parte dell’identità di una città, e sono integrate nelle politiche di promozione e aggregazione, in modo intelligente e costruttivo, senza preclusioni o pregiudizi. Se vi foste trovati a Chicago, non sareste stati incuriositi dalla festa dei Chicago Bulls? O magari dei Dolphins di Miami”.

Secondo Serafini, quindi. l’unico errore commesso, “con la massima buona fede degli organizzatori”, è stato quello di appendere alcuni striscioni: rimossi dopo poche ore dalla segnalazione. “Ma solo chi non fa nulla- dice- non può mai sbagliare”.

L’assessore, quindi, traccia il bilancio della festa:” In due giorni nessun danno al museo o al parco, ordinanze e limiti rispettati, 2000 persone da Genova, Italia e Francia nel Parco, 700 accessi al Museo, una valanga di bambini, famiglie, musica dal vivo, la promessa di una raccolta fondi per Parco e Museo e, infine, un solo grande messaggio – conclude – questo luogo non sapevamo neanche che esistesse: ci torneremo”.