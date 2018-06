Festa in grande per i 30 anni del Gruppo Fondocasa

Liguria. Si svolgerà Sabato 30 Giugno presso la prestigiosa cornice del borgo di Verezzi (SV), la convention del Gruppo Fondocasa. Dall’head quarter del gruppo immobiliare e creditizio nato in Liguria, trapelano informazioni davvero intriganti. La location è già di per sé davvero ambiziosa, il Borgo di Verezzi sarà a completa disposizione di Fc Group, brand che abbraccia tutte le società facenti parte del Gruppo.

L’evento verrà svolto nella piazza Sant’Agostino, culla di uno dei teatri all’aperto più affascinanti d’Italia e che vedrà per la prima volta i ristoranti del Borgo uniti per fornire un servizio di ristorazione di qualità.

La convention sarà l’occasione per presentare gli interessanti risultati del primo semestre 2018 del Gruppo ad una platea composta da oltre 600 agenti immobiliari e mediatori del credito. Se nel settore immobiliare il Gruppo cresce del 15/20% in termini di nuove aperture ed in termini di fatturato, è nel comparto della mediazione creditizia che Fc Group fa segnare i numeri più eclatanti. Il mese di Maggio è stato, infatti, per We Unit Group il mese record della sua storia.

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente i mutui sono cresciuti del 65% con un erogato che ha superato i 35 milioni di euro nel solo mese di maggio, cessione del quinto e prestiti personali hanno superato il 90%, esplodono letteralmente i numeri del nuovo progetto “Credito condominio” che registra nel 2018 un erogato di oltre 20 milioni di euro. Numeri davvero notevoli di un’azienda sana ed in crescita, ma l’evento sarà principalmente il momento per festeggiare il trentennale della società capitanata da Alessandro Pollero.

Fu infatti proprio l’attuale presidente, Alessandro Pollero ad aprire 30 anni fa la prima agenzia immobiliare a Pietra Ligure, preludio allo sviluppo di un’idea di business vincente, che vede il Gruppo essere tra i leader in Italia nel settore, mantenendo al contempo salde le sue radici liguri (la sede nazionale di Fondocasa è infatti a Villanova d’Albenga).

“Il 30 Giugno festeggeremo il compleanno della nostra azienda e rivivremo insieme il percorso fatto fino ad oggi e che ci vedrà sempre più protagonisti nel futuro” dichiara Alessandro Pollero, che continua “ho voluto fortemente questa festa e questa location, perché sono convinto che “bisogna conoscere il passato, per capire il presente e orientare il futuro”.

“La Grande Festa” è il titolo dell’evento che avrà inizio alle ore 21 e vedrà partecipare personaggi dello spettacolo e numerosi ospiti d’eccezione. Una serata nelle quali si rivivranno 30 anni di storia, di passioni, di successi, di cambiamenti, di emozioni e grandi soddisfazioni.

“Sono sicuro, che saremo in grado di trasferire a tutti i partecipanti emozioni uniche, che personalmente ho provato in questo fantastico percorso che dura da trent’anni” conclude Pollero.