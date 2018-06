Festa della Repubblica, Toti ribadisce “benevolenza critica” al Governo: “Ma nessuno farà sconti”

Genova. Ribadisce il concetto di “benevolenza critica” al nuovo Governo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “Ci auguriamo che possa fare bene: certamente nessuno gli farà sconti”dice in una diretta facebook in occasione della festa del 2 giugno, per l’apertura ai cittadini del Palazzo della Regione.

“Da questo Governo – continua Toti – mi aspetto risposte sul fronte delle infrastrutture e dell’autonomia, in quanto mi auguro che il 2018, a 70 anni dalla nostra Costituzione, possa vedere riformato quel titolo V che regola i poteri Stato centrale e Autonomie locali. E a questo proposito vorrei più autonomia per la Liguria e non solo. Il Nostro Paese celebra 70 anni di costituzione, 72 anni di Repubblica e oggi dobbiamo guardare al futuro.

Col voto del 4 marzo molti hanno detto che siamo entrati nella Terza Repubblica , ma la Terza Repubblica è tutta da costruire, come Istituzioni, spero infatti che possa vedere la luce quel presidenzialismo che chiediamo da tanto tempo. Io ho firmato anche l’appello dell’amica Giorgia Meloni e la stessa cosa la sta chiedendo Salvini e l’ha sempre chiesta Forza Italia e Berlusconi: un Presidente della Repubblica eletto dai cittadini, unito a forti autonomie, poteri ai sindaci e alle regioni di legiferare e costruire la realtà sulla base delle esigenze dei territori e delle loro specificità da valorizzare”.