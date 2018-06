Festa della Repubblica, ombrelli tricolore per la cerimonia in Prefettura. Alle 22.30 i fuochi a De Ferrari

Genova. Ombrelli tricolore questa mattina in via Roma davanti alla Prefettura per celebrare, i 70 anni della Repubblica . A fare questo ‘regalo’ alla città ancora una volta i commercianti dei Civ.

La cerimonia istituzionale ha preso il via alle 10.30 nel piazzale antistante il palazzo del Governo con il tradizionale passaggio in rassegna da parte del prefetto Fiamma Spena, dello lo schieramento composto da carabinieri, guardia costiera, Finanza, polizia di Stato e penitenziaria e delegazioni dei vigili del Fuoco e della polizia locale. Ad assistere alla cerimonia le principali autorità cittadine a cominciare dal governatore Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci. Dopo l’alzabandiera, accompagnato dall’inno di Mameli intonato dal coro di voci bianche del Carlo Felice, la cerimonia si è spostata nel cortile interno della Prefettura dove è stato letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Subito dopo la consegna delle onorificenze alla memoria di 3 cittadini deportati nei lager nazisti, e il premio a 9 genovesi insigniti dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Si ripete anche quest’anno l’iniziativa Palazzi Svelati, ma il clou ‘ludico’ della Festa della Repubblica sono i fuochi di questa sera. Lo spettacolo pirotecnico è offerto da Regione Liguria in piazza De Ferrari. L’appuntamento è dalle 22,30 alle 23.