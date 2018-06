Festa del 2 giugno e regata storica, Amt potenzia il servizio a Genova

Genova. Amt intensifica il servizio di sabato 2 e domenica 3 giugno in occasione dei festeggiamenti per il 2 giugno e per la regata storica delle Repubbliche marinare.

“Il prossimo fine settimana sarà ricco di eventi e di festeggiamenti. La città si sta preparando con tante proposte, dal corteo storico allo spettacolo pirotecnico offerto dalla Regione. Il nostro obiettivo è promuovere e favorire gli spostamenti dei cittadini con i mezzi pubblici – sottolinea Stefano Balleari, vicesindaco e assessore alla mobilità – il prolungamento orario della metro e il potenziamento della linea 1 per il ponente genovese, in occasione della regata che per la prima volta si svolgerà nel canale di calma di Prà, vanno esattamente in quest’ottica: valorizzare il sistema a servizio del territorio e renderlo sempre più attrattivo in termini di offerta”.

“Una mobilità moderna richiede un servizio di trasporto pubblico elastico e reattivo, in grado di seguire la vita e gli eventi della città – dichiara Marco Beltrami amministratore unico di Amt – Il nostro impegno è di riuscire ad offrire il giusto potenziamento dei servizi per giornate come queste, pur mantenendo piena attenzione alla sostenibilità economica dell’azienda”.

Ecco nel dettaglio i servizi speciali:

Metropolitana

Nella notte compresa tra sabato 2 e domenica 3 giugno, la metropolitana sarà in servizio fino alle 2 di notte. L’ultima corsa da Brin è prevista alle ore 01.39 e da Brignole alle ore 02.00.

Linea 1

Nel pomeriggio di domenica 3 giugno, a partire dalle 14.30 e fino alle 20.30, sarà intensificato il servizio della linea 1.

Bus storico in piazza

Domenica 3 giugno il bus storico di Amt sarà presente a Pra’, come biglietteria itinerante, dalle 10 alle 22 (sarà posizionato presso il capolinea delle linee 94 e 188, vicino alla stazione ferroviaria di Genova Pra’). A bordo sarà possibile acquistare: il biglietto valido per la rete Amt da 1,50 euro, il biglietto integrato con Trenitalia da 1,60 euro, il carnet da 10 biglietti integrati Amt/Trenitalia da 15 euro, Genovapass valido 24 ore da 4,50 euro.