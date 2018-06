Eventi osservativi con Osservatorio Astronomico di Genova (O.A.G.)

Genova. L’Osservatorio, sito sulle prime alture di Sestri Ponente in Salita Superiore al Gazzo, tiene con una certa frequenza attività osservative aperte al pubblico (Generalmente il 1° Sabato del mese), tenute dagli stessi Soci a scopo didattico e divulgativo.

Siamo una ONLUS, no profit e ci autososteniamo con le quote delle tessere sottoscritte dagli associati e dal piccolo contributo che chiediamo ai visitatori che vengono a farci visita.

Attualmente siamo impegnati con eventi principalmente serali, ma anche diurni, quali l’osservazione del sole in Piazza Dei Micone a Sestri Ponente prevista per il prossimo 11 Luglio.

Abbiamo attualmente in programma:

1 – “Occhi su Saturno” il 23 Giugno (evento Nazionale)

2 – Serata in favore del “Centro Servizi per la Famiglia Centro Ovest” in passeggiata a Voltri il 27 di Giugno

3 – Apertura pubblica il 7 Luglio

4 – La sopra citata osservazione del sole l’11 di Luglio

5 – Eclissi di Luna prevista per il 27 Luglio

Tutto questo per chiederVi gentilmente e se possibile, un po’ di visibilità sulla Vostra testata giornalistica Regionale nella maniera a Voi più pratica (digitale, cartacea o entrambe le cose).

Spero di non averVi recato fastidio, di essere stato il più sintetico possibile e di aver attirato un po’ la Vostra attenzione e curiosità.

Vi ringrazio e Vi saluto, Luca.

Sito web: www.oagenova.it

Facebook: https://www.facebook.com/OsservatorioSestriOAG/

Instagram: oag_genova