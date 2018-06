Da Euroflora ai diritti “divisivi”, un anno di Marco Bucci: 13 reasons why, or why not

Genova. E’ passato quasi un anno: il 27 giugno il sindaco-manager che ha scalzato il centrosinistra dalla guida della città festeggerà il suo primo compleanno. Indubbiamente Bucci ha innovato, nel metodo e nel linguaggio, la macchina di Tursi. I critici della nuova giunta di centrodestra sostengono che, appunto, solo di linguaggio, comunicazione e marketing si tratti, con un governo della città fatto di vision, mission e ombrellini colorati ma senza niente sotto. I sostenitori del sindaco invece apprezzano il suo piglio da Ceo fatto di concretezza, rapidità nel prendere le decisioni e reagire agli eventi.

Dopo un anno scarso di governo non è facile tracciare un bilancio perché molte promesse sono ancora dei giganteschi punti interrogativi e delle cose fatte ancora ci sono da valutare le conseguenze, ma in questi 333 giorni di governo salta all’occhio da un lato la ferma volontà di dare alla città stimoli nuovi e positivi, nella convinzione che forse rifare il maquillage alla Superba la renda una diversa e più proiettata verso il futuro. Dall’altro lato emergono chiaramente le pieghe caratteriali del manager prestato alla politica: decisionista, accentratore, capace di mediare come fosse perennemente in un cda ma poi incline all’ira quando le cose non vengono fatte esattamente come richiesto oppure, come sostiene lui, “qualcuno lo prende per la giacchetta”.

Abbiamo provato a fare un bilancio dei successi e degli scivoloni di Marco Bucci (e della sua giunta). Dulcis in fundo, no? Quindi partiamo dagli aspetti negativi.

L’antifascismo dimenticato

E’ stato fischiato sul palco del 25 aprile accusato di strizzare l’occhio ai movimenti neofascisti e al neofascismo latente di un pezzo della sua maggioranza. Difeso a spada tratta dal presidente dell’Anpi Massimo Bisca lo ha poi fatto infuriare quanto la concesso al consigliere delegato di FDI Gambino di andare a una commemorazione dei caduti di Salò organizzata dal movimento di estrema destra Lealtà azione con la fascia tricolore. “Forse la fascia si poteva evitare – ha detto Bucci una settimana dopo a Tursi – ma per me i morti sono tutti uguali”, opinione che a Genova, medaglia d’oro per la Resistenza, non va per la maggiore. Il sindaco ha fatto arrabbiare non poco anche la comunità ebraica quanto non ha condannato, dopo esplicita richiesta, le frasi antisemite dell’ex responsabile sempre di Lealtà Azione, che aveva definito gli ebrei “lurida razza dal naso adunco”.

Diritti divisivi?

Il Comune di Genova non ha dato quest’anno – seguendo l’esempio della giunta Toti in Regione – il patrocinio al Gaypride che si svolgerà il prossimo 16 giugno. Bucci lo aveva definito un “evento divisivo” che quindi non poteva essere patrocinato dal Comune. Non divisivo invece è stato evidentemente considerato il manifesto antiabortista fatto affiggere dall’associazione Pro Vita per due settimane in corso Buenos Aires visto che, al contrario di quanto deciso dal sindaco penta stellato Raggi a Roma, Bucci si è guardato bene dal farlo togliere nonostante appelli e proteste, ripetendo il suo mantra preferito: “Io lavoro per il bene di Genova e per renderla la prima città del mediterraneo, non mi occupo di queste cose”.

I 7 milioni per Multedo e lo spostamento del petrolchimico

Marco Bucci, durante un incontro con i cittadini avvenuto lo scorso ottobre, aveva promesso al quartiere 7 milioni di investimento, di cui 4 destinati alla riqualificazione della piscina e il resto a manutenzioni di strade, aree verdi e marciapiedi. Sul fatto che quei soldi non siano mai arrivati è nata una pagina Facebook sarcastica. Poi ad aprile il Pd in Regione fa scattare la polemica dicendo che, dei 4 milioni che avrebbero dovuto essere stanziati dalla Regione Liguria non v’era traccia nel correttivo sul bilancio. Bucci (e Toti) si sono affrettati a spiegare che i soldi fanno parte della programmazione del Fondo strategico per le annualità 2018, 2019 e 2020 e che sì, non sono ancora stati stanziati, ma lo saranno. Multedo, però, aspetta ancora. Ad aspettare c’è anche Cornigliano che teme lo spostamento sul suo territorio (aree ex Ilva) del petrolchimico. Lo scorso anno Marco Bucci ipotizzava di chiudere questa partita entro l’ottobre scorso. Ora l’orizzonte temporale è dicembre 2018. Sempre che.

La crisi Rinascente e il refrain del “ci stiamo lavorando”

Sono passati 7 mesi da quando La Rinascente ha dichiarato di voler chiudere il negozio di Genova entro il 28 ottobre 2018 e, dopo 5 anni di contratti di solidarietà sopportati dai dipendenti, 59 persone a libro paga, ha proposto ai lavoratori due alternative: trasferimenti in altre sedi (in alcuni casi a 900 euro al mese) oppure il licenziamento. Il sindaco Bucci e la sua giunta, da subito, con il supporto anche della Regione Liguria, hanno assicurato che avrebbero fatto qualsiasi cosa per salvare i posti di lavoro. L’argomento è stato oggetto di tavoli con la proprietà di Rinascente, passata a un gruppo thailandese con gran parte di dirigenti sul territorio italiani. L’azienda ha ribadito la volontà di chiusura. Gli assessori al Commercio e allo Sviluppo economico Bordilli e Vinacci, più volti interpellati sul tema in consiglio comunale, non sono andati oltre il “ci stiamo lavorando”. Voci dell’interessamento di gruppi come Harrods sono rimaste, per ora, tali. Con buona pace, si fa per dire, dei 60 lavoratori diretti e dei 40 fra box e indotto.

Ordinanze anti-degrado e zone off limits

Tra ordinanze di riordino della movida o anti alcol – l’ultima è scattata qualche settimana fa nel centro storico, da Principe a San Lorenzo, e impedisce di bere alcolici per strada dalle 7 alle 21 – e simil daspo urbani per chi venga sorpreso a contribuire al degrado, per non parlare della tanta discussa modifica al regolamento di polizia locale sul divieto di frugare nei cassonetti, il sindaco Bucci e la sua giunta hanno provato a mettere ordine. Tuttavia se alcune zone particolarmente turistiche sono tenute sott’occhio h24, basta girare l’angolo, in alcuni caruggi del centro (e non solo) per trovarsi ancora in una terra di nessuno dove la polizia locale riesce a contrastare, magari, i comportamenti non in regola di bar e locali ma nulla o poco può contro fenomeni di spaccio, violenza, criminalità in genere. Puoi spostare ubriachi, clochard e piccoli pusher via da piazza Banchi, ma li ritroverai alle Vigne o nei vicoli minori di San Bernardo. La creazione di una rete sociale dovrebbe andare di pari passo rispetto alla repressione altrimenti il risultato sarà quello della polvere nascosta sotto il tappeto.

L’ignoto futuro di Villa Croce e i rischi di Palazzo Ducale

Ci sono stati momenti, da gennaio a questa parte, in cui Genova ha rischiato di non avere un museo di arte contemporanea. La complicata gestione di villa Croce è sicuramente un’eredità che alla giunta Bucci è rimasta dalla precedente amministrazione ma in questi mesi i tentativi di ricucire gli strappi tra nuovi e vecchi gestori, associazioni e investitori privati, curatori e dipendenti comunali, ha avuto svariate battute d’arresto. Al momento, dopo l’addio del curatore Carlo Antonelli e la permanenza di una società esterna ad aprire e chiudere il museo il Comune ha nominato una serie di comunali “esperti”. Dovrebbero essere loro a dare vita alla rinascita della struttura? C’è un progetto di informatizzare il patrimonio del museo e creare installazioni di realtà aumentata. Basterà? O sarà l’ennesimo annuncio di rilancio? All’orizzonte c’è un’altra incognita: Palazzo Ducale. Qualcuno ha più di un ragionevole dubbio sulla possibilità che la presidenza del comico Luca Bizzarri possa indirizzare una strategia in grado di proseguire sulla strada segnata dagli anni d’oro della struttura.

Ed ecco in cosa il sindaco Marco Bucci (e la sua giunta) ha invece fatto decisamente centro.



Le colazioni e gli incontri nei quartieri

Il sindaco non si sottrae a nulla: dove lo invitano va anche quando le premesse sembrano pessime. Basti pensare alla questione del centro di accoglienza profughi a Multedo, che aveva lo scorso autunno provocato proteste e cortei. Bucci, invitato a un’affollata e tesa riunione di quartiere era riuscito a riportare la calma promettendo di vigilare sulla situazione ma dicendo chiaramente che non avrebbe potuto gestire l’arrivo dei profughi. Ora ha accettato l’invito a recarsi a Begato, nella zona della fantomatica ‘diga’, considerata spesso simbolo di abbandono delle periferie da parte delle istituzioni. L’appuntamento è per il 18 giugno. In quell’occasione aveva anche promesso lo spostamento del polo petrolchimico e una nuova piscina per il quartiere. Sempre nelle stessa direzione vanno le colazioni con il sindaco che si svolgono mensilmente a rotazione nei municipio e permettono a Bucci di ascoltare le istanze dei cittadini e valutarne richieste e proposte.

Euroflora

Genovesi e turisti sono divisi sul giudizio estetico rispetto a Euroflora tra chi dice che in uno scenario splendido come parchi di Nervi sono stati fatti allestimenti scarni rispetto allo spettacolo allestito in Fiera negli anni dei fasti e chi pensa che proprio l’idea di mettere fiori e piante nel loro ambiente naturale sia stata vincente. Certo è che per i quartiere di Nervi sono stati giorni di fuoco e così per il polo museale dei parchi. I biglietti staccati sono stati 280 mila di cui paganti 247 mila: un numero di tutto rispetto che ha consentito alla società Genova Floralies di chiudere il bilancio con un segno positivo tutt’altro che scontato, tanto che la giunta Bucci aveva deliberato un patrocinio oneroso in caso di deficit fino a 675 mila euro. Ora i parchi di Nervi hanno riaperto, anche se con qualche ritardo, però sulla risistemazione del verde mentre Euroflora tornerà nel 2021.

La pace con le partecipate

Chi frequenta la sala rossa di palazzo Tursi fatica ancora a credere che in un anno di governo Bucci ancora non si sia visto alcun assalto da parte dei lavoratori delle società partecipate che, ai tempi della giunta Doria, nel palazzo del Comune di avevano messo le tende per protestare in particolare contro ipotesi di privatizzazione. Invece Bucci ha ribadito che le aziende restando in house, sia Amt che va verso la fusione societaria con Atp, sia Amiu dopo i mesi di polemiche di proteste in sala rossa – poco più di un anno fa – rispetto all’ipotesi di un ingresso di Iren come partner industriale di Amiu. Amiu resterà al 100% del Comune di Genova ha ribadito più volte Bucci, che ha consentito anche la stabilizzazione di una trentina di lavoratori precari e della trasformazione da part time a full time di alcuni contratti.

Stop agli aumenti Tari

In una situazione complessa come quella della gestione dei rifiuti a Genova con una discarica chiusa da tre anni la giunta Bucci ha deciso di non aumentare la Tari, la tassa sui rifiuti che per la precedente giunta era destinata a salire vertiginosamente senza l’ingresso di Iren in Amiu. Di più da quest’anno ci sarà una riduzione fino al 15% della parte variabile in bolletta per le attività commerciali che cederanno beni alimentari eccedenti alle associazioni di solidarietà e uno sconto di 50 euro per le famiglie a cui nel 2018 nasce dal terzo figlio in avanti.

Le assunzioni nel corpo della polizia locale

Dal 2012 al 2017 erano stati assunti 18 vigili urbani. Negli ultimi 10 mesi ne sono entrati in forza a Genova 40. Uno degli obbiettivi della giunta Bucci, in particolare del suo assessore “sceriffo” (come non ama, ma forse sì, essere chiamato) Garassino era rimpolpare e riorganizzare il corpo dei cantuné. Così sta accadendo, con la creazione di reparti ad hoc, la dotazione di nuovi mezzi e strumentazioni (in ultimo le bodycam), l’ausilio di un maggior numero di telecamera di sorveglianza. Nel 2018, in base il piano assunzioni di Tursi, è prevista l’entrata in servizio di altri 16 agenti. Per il biennio precedente, 2015-2017, l’amministrazione comunale aveva stabilito l’assunzione di soli 8 agenti e 2 funzionari. Un nuovo concorso pubblico si svolgerà nel 2018, l’ultimo era avvenuto nel 2010.

Una passione per il mare che diventa motivo di indotto

La vela. La World Sailing ha scelto Genova per ospitare – per la prima volta – due tappe della “World Cup Series” dal 22 al 28 aprile 2019 e dal 20 al 26 aprile 2020.

La sede operativa dell’evento sarà l’area della Fiera di Genova, che diventerà un sailng center a tutti gli effetti, mentre i cinque campi di regata saranno posizionati su tutto il fronte mare di levante. “Una manifestazione che sarà di grande attrazione turistica – ha detto Bucci – Genova sarà pronta ad accogliere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo”. Significa stanze di alberghi che si riempiono, ristoranti che servono pasti, servizi che vengono venduti a un pubblico con buona capacità di spesa pro-capite. Restando sul tema del mare, Marco Bucci ha quasi inaugurato il proprio mandato con il successo del Salone Nautico 2017. Anche il 2018 si preannuncia positivo visto l’andamento del comparto a livello globale e nazionale.

Infine, lo abbiamo già scritto all’inizio, un tredicesimo punto che non è why e non why not, ma è semmai un “who knows?“. Lo stile di Marco Bucci, l’impressione che volere sia anche potere – dal sapore Obamiano quanto D’Annunziano – la rapidità decisionale e la pragmaticità (a scapito, talvolta, delle ritualità istituzionali), i ritornelli della #genovameravigliosa e della città più importante del Mediterraneo. Che se lo diventasse veramente, “amazing!” direbbe Bucci l’americano, ma se così non fosse, sai che delusione.