Estate con Amt, al via il primo weekend con la metro fino all’una di notte

Genova. Primo weekend all’insegna dei servizi AMT dedicati alle sere d’estate genovesi. Da domani, venerdì 22 giugno, sarà più facile spostarsi coi mezzi pubblici per partecipare ai molteplici eventi serali organizzati in città.

La metropolitana sarà aperta il venerdì e il sabato fino all’una di notte e le linee notturne N1 e N2 saranno gratuite il venerdì e il sabato notte.

Questi servizi, in vigore per tutta la durata dell’orario estivo, sono stati realizzati da AMT nell’ottica di agevolare gli spostamenti di genovesi e turisti nei fine settimana per raggiungere le numerose iniziative in programma.