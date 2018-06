Elpis, Rowing, Speranza Pra’ e Murcarolo sul podio ai Tricolori di Varese

Genova. Le società liguri non mancano l’appuntamento con risultati prestigiosi a Varese dove, assieme ad oltre mille vogatori, si sono contesi nel weekend i titoli italiani Senior, Pesi Leggeri, Pararowing e Junior.

In evidenza, tra gli altri, gli azzurri convocati per la prossima tappa di Coppa del Mondo di Linz, in Austria, in programma da venerdì a domenica prossimi: Davide Mumolo e Cesare Gabbia (Elpis Genova), Paolo Perino (Fiamme Gialle) e Gian Filippo Mirabile (Murcarolo).

Elpis Genova campione d’Italia nel 2 con: Gabbia e Mumolo (tim. Raissa Scionico) mettono in riga Corgeno e Telimar Palermo. Poi, con Enrico Perino e Federico Garibaldi, i biancocelesti medagliati agli ultimi Mondiali nella specialità dell’otto salgono anche sul secondo gradino del podio nel 4 di coppia dietro le Fiamme Gialle.

Rowing Club Genovese ancora in evidenza con gli argenti nell’otto Pesi Leggeri con Brusato, Muzzi, Farinini, Bava, Rebuffo, Squadrone, Keyes e Costa (tim. Calder), nel 4 senza e nel 4 di coppia Junior femminile sempre con formazione composta da Giada Danovaro, Lucia Rebuffo, Benedetta Gaione e Maria Ludovica Costa, attestanti un settore femminile in continua crescita come già dimostrato dagli Europei Junior.

Alessio Bozzano ed Edoardo Rocchi, tesserati per lo Speranza Pra’, coronano un’annata super nel doppio Junior piazzandosi secondi alle spalle della Canottieri Gavirate.

Gian Filippo Mirabile è secondo nel singolo ParaRowing PR2 per la Sportiva Murcarolo. Titolo italiano nell’otto per il genovese Paolo Perino (Fiamme Gialle).

Con i colori del CC Saturnia, la praese Bianca Laura Pelloni conquista l’argento nel 4 senza. Nel doppio Senior si registra il quarto posto di Enrico Perino e Federico Garibaldi (Elpis Genova) subito davanti al Rowing Club Genovese di Giorgio Gibelli Casaccia ed Edoardo Marchetti. Ai piedi del podio termina anche la corsa del 2 senza dell’Elpis Genova di Daniele Badagliacca e Alan Bergamo, in finale anche le compagne Silvia Tripi e Selene Gigliobianco nel 2 senza. Canottieri Santo Stefano al Mare quinta nel singolo Junior con Alice Ramella. La Sportiva Murcarolo piazza in finale I leggeri Lorenzo Gaione e Corinna Bennio.