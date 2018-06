Elezioni amministrative, la provincia di Genova sfiora il 20% dei votanti

Genova. Con il 19,08% di votanti la provincia di Genova mostra un segnale in crescita in queste ultime elezioni amministrative anche se, ovviamente, il risultato deve essere letto valutando il fatto che,nelle precedenti elezioni, quando, il dato era stato del 13,72%, si votava in due giorni. i i i al 20% ii due comuni più grandi, Camogli con il 19,95% e Sestri Levante, con il 19,54% mentre registra un calo rispetto alla tornata elettorale precedente il Comune di Montoggio che ha fatto registrare 11,95% rispetto al 13,36%.

Per quello che riguarda il dato ligure si segnalano numeri maggiori rispetto a quelli genovesi, con il totale del 21,65% dei votanti (nelle precedenti elezioni erano il 13,93%). A guidare la classifica dell’affluenza la provincia della Spezia, con il 23,43% seguita da Savona, 22,44% e Imperia, 21,69%.

Ricordiamo che le elezioni amministrative si svolgeranno solo nella giornata odierna mentre un eventuale ballottaggio, che per Genova è previsto solo per Sestri Levante, Comune che ha più di 15 mila abitanti, si svolgerà il 24 giugno, sempre dalle 7 alle 23.

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti della tessera elettorale e di un documento d’identità (nel caso la tessera elettorale fosse scaduta o smarrita, la si può rifare anche lo stesso giorno delle elezioni negli uffici elettorali comunali).