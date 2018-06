Edoardo Stochino argento al campionato italiano assoluto

Genova. Grande prestazione da parte di Edoardo Stochino al campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere.

Nel lago di Castel Gandolfo, nel Lazio, il campione tesserato per la Nuotatori Genovesi e per le Fiamme Oro ha toccato per secondo, in una tonnara finale, all’arrivo della 25 chilometri.

Al suo fianco il tecnico Filippo Tassara, presente, come sempre, come ogni giorno, sul bordo della piscina di Albaro oppure in spiaggia, quando la seduta di allenamento si svolge in mare.

Una grande soddisfazione per l’azzurro che sta lavorando duro anche per centrare l’obiettivo della Nazionale.

E da domani, nuovamente in vasca o in mare, ci stanno anche 16 chilometri al giorno, ma non c’è da stupirsi se a nuotarli è lui.