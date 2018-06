Edoardo Caliogna torna alla Rari Nantes Camogli

Camogli. Primo colpo di mercato per la nuova Spazio Rari Nantes Camogli targata Angelo Temellini. La società bianconera comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’atleta Edoardo Caliogna.

Per “Dado” si tratta di un vero e proprio ritorno a casa visto che ha già indossato la calottina bianconera sia nella stagione 2015/2016 che in quella 2016/2017. Lo scorso anno, invece, si è tolto la soddisfazione di laurearsi campione d’Italia con la Pro Recco.

Caliogna rappresenta un profilo di sicura qualità e affidamento ed è pronto a mettersi in gioco nuovamente nel campionato di Serie A2.

“Sono felicissimo di essere tornato a Camogli – racconta Caliogna -. Una volta capito che non avrei più fatto parte della Pro Recco che verrà, non ho voluto ascoltare nessuna proposta se non quella del Camogli. Torno con tantissima voglia di lavorare convinto della bontà di questo nuovo progetto. Vogliamo aiutare e favorire la crescita dei nostri giovani e fare divertire i nostri tifosi. L’esperienza che ho vissuto a Recco è stata pazzesca, ho avuto la possibilità di confrontarmi e allenarmi con campioni straordinari e mi è tornata una voglia incredibile di giocare a pallanuoto. Voglio ringraziare la dirigenza e il presidente per avermi scelto nuovamente e per aver puntato su di me per questa nuova avventura”.