EcoGenovaTour, presentata la nuova app dedicata al turismo urbano

Genova. L’associazione Terra! ha presentato stamani EcoGenovaTour, la prima app in Italia che mette in relazione i luoghi di rilevanza ambientale del Comune di Genova e le associazioni che se ne prendono cura. Il progetto, realizzato con il sostegno e il partenariato di molti soggetti e patrocinato dal Comune di Genova, si basa su un’applicazione per smartphone che guiderà cittadini e turisti alla scoperta della Genova più green.

Orti urbani, giardini e parchi pubblici, ville storiche e percorsi nella ‘natura urbana’ saranno accessibili da tutti i dispositivi Android e presto anche iOS, offrendo agli utenti una prospettiva ecologica al turismo urbano. L’obiettivo di EcoGenovaTour è fornire uno strumento smart per migliorare la conoscenza delle peculiarità ambientali del territorio genovese, ma anche per approfondire il lavoro di persone e realtà associative impegnate nella valorizzazione e tutela dell’ecosistema e del verde urbano.

L’app EcoGenovaTour, liberamente scaricabile da Google Play suggerisce alcuni itinerari tra i luoghi pubblici di maggior pregio ambientale e culturale, ma offre anche una mappa puntuale, permettendo all’utente di scegliere in autonomia il proprio tragitto. Nell’applicazione non manca un calendario di visite guidate, eventi e iniziative a carattere ambientale. “Abbiamo voluto coinvolgere le più importanti associazioni che a Genova si occupano di tutela ambientale in un progetto capace di valorizzare i luoghi pubblici di pregio della città – ha detto Silvia Cama, coordinatrice dell’EcoGenovaTour per l’associazione Terra! mentre l’assessore al turismo Bordilli ha ricordato che “il turismo sostenibile e esperienziale è fondamentale oggi, anche per sviluppare flussi turistici da levante verso ponente. Si è molto parlato della nostra città per il suo centro, i suoi palazzi storici, ma Genova può offrire molti altri luoghi di interesse, dalle mura ai parchi, da Nervi a Voltri”