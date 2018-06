A due scuole dell’infanzia il primo premio del concorso della Cgil sul tema delle mense scolastiche

Genova. Duecentocinquanta bambini di 25 scuole genovesi dell’infanzia hanno partecipato questa mattina alla premiazione del concorso “Disegniamo come è bello mangiare tutti insieme in mensa”. Dopo una visita alla mostra, allestita presso il Salone Governato della Camera del Lavoro di Genova in Via San Giovanni d’Acri a Cornigliano, si è svolta la premiazione presso l’ampia sala che l’adiacente Parrocchia di S. Ambrogio ha messo a disposizione per l’occasione.

Alle due scuole vincitrici ex equo, la XVI Giugno dell’istituto San Giovanni Battista e la Vita è bella dell’Istituto comprensivo Maddalena Bertani è andato un buono spesa in materiale didattico di 625 euro ciascuna. Materiale didattico è stato consegnato anche per il secondo e terzo posto e premi di partecipazione per tutte le altre scuole in gara.

“Accogliere in Cgil così tanti bambini è stata una scommessa che ci riempie di orgoglio – dicono dal sindacato – il concorso, partito a inizio marzo, è nato dalla necessità di coinvolgere tutte le parti interessate per affrontare il delicato tema della ristorazione scolastica su più aspetti a nostro avviso determinanti: la salute dei bambini, la condizione sempre più difficile delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto (sempre più al ribasso) che cucinano e servono ogni giorno per i nostri figli, il ruolo educativo importantissimo, oggi messo pericolosamente in discussione dall’entrata del pasto domestico, il momento del pasto all’interno della didattica scolastica”.

“Abbiamo fatto un bellissimo percorso – si legge in una nota della Cgil – mentre la nostra attività sindacale più pura e concreta proseguiva, mentre il Comune di Genova indiceva una maxi gara, ancora in corso, per l’aggiudicazione del sevizio di ristorazione scolastica, mentre la scuola vive momenti difficili e sempre più precari”.