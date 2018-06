Genova. Per la nostra rubrica quotidiana #portamiacasa, grazie alla quale ogni giorno vi presentiamo cani e gatti senza famiglia da adottare, in collaborazione con le strutture del territorio, oggi andiamo ad Arenzano, dove i volontari di Impronte da salvare ci presentano Tyson e White.

“Mi chiamo Tyson e ho circa 6 mesi, sono ancora molto piccino e qui pensano che rimanga da adulto una taglia molto contenuta (12-15 chili). Sono socievole con tutti i miei simili e coccolone con le persone. I miei fratelli sono andati a casa e io invece ancora aspetto. E pensare che tutti qui pensavano che sarei stato io il primo ad essere adottato. Sono ancora molto cucciolo e avrei proprio bisogno delle attenzioni di una famiglia. Sono in canile venitemi a portar via!”

Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162

White: per gli amanti dei Golden Retriever un’occasione imperdibile questo fantastico cucciolo di soli 4 mesi. In realtà la cucciolata è incrocio Golden/Spinone ma lui sembra aver preso tutto da una parte! Tenerissimo, un pochino timido morbido e dolce con quel musetto da riempire di baci… White vi aspetta in canile! Futura taglia Golden.

