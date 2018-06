Genova. Giornata soleggiata e nel complesso stabile grazie a un cuneo anticiclonico che interessa l’Italia. Fino a domani, poi sarà intaccato da una perturbazione in arrivo dalla Francia. Sono queste le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni da parte degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, domenica 3 giugno, sereno o poco nuvoloso al mattino, qualche addensamento più consistente si potrà osservare sul medio-ponente; nel corso del pomeriggio avanzamento di velature dal Mar Ligure a cui seguiranno delle nubi medie più spesse ai lati della regione. Venti di brezza, tenderanno a disporsi da est-sud-est su Alto Ligure/Capo Corso rinforzando tra il pomeriggio e la serata, così anche il nord-est tenderà ad intensificarsi a ovest di Capo Mele. Mare poco mosso. Temperature stazionarie le minime, in lieve ulteriore aumento nell’interno, saranno comprese tra 15 e 25 gradi sulla costa, tra 9 e 26 nell’entroterra e nei fondovalle.

Domani, lunedì 4 giugno, transito di un debole impulso instabile, produrrà nuvolosità diffusa con qualche piovasco o breve scroscio tra la notte e il mattino; al momento fenomeni più probabili sul settore occidentale; nel pomeriggio l’instabilità tenderà a interessare le zone interne dell’Appennino, specie il versante padano. Venti da sud, rinforza il Libeccio. Mare mosso. Temperature in aumento le minime sulla costa, in generale diminuzione le massime, più decisa sull’Appennino.

Martedì 5 giugno, ma la tendenza è ancora da confermare, residua instabilità a levante tra la notte e il mattino, più probabile a ridosso dei rilievi; soleggiato in giornata in un contesto ventilato; potrà resistere qualche addensamento più compatto a ridosso delle colline sul medio-levante; temperature in aumento.