Per disabili e anziani ma anche per le mamme con passeggino, la Genova senza barriere si scopre grazie al web

Genova. Un vademecum del turismo “per tutti” che possa aiutare chi ha difficoltà di movimento, dalle persone con disabilità, agli anziani, a chi porta un passeggino, a districarsi tra le bellezze di Genova attraverso luoghi accessibili a tutti. È questo l’obiettivo di “TeAforALL” un sito web, nato dalla collaborazione tra TeA, Turismo e Ambiente, e coop La Cruna, che aveva gestito “Terre di mare” il servizio per il turismo senza barriere, per offrire informazioni per turisti e genovesi su tutte le tematiche legate all’accessibilità.

“Serve una maggiore cultura sui temi dell’accessibilità – spiega il Presidente di TeA, Mauro Baldassarri – e per questo abbiamo dati vita a questo sito che speriamo possa diventare un Infopoint per chi visita la città e vuole conoscere i percorsi accessibili”. Genova, infatti, per quanto riguarda le barriere architettoniche rimane in linea con il resto d’Italia ma, a causa della sua orografia e delle caratteristiche urbanistiche, soffre maggiori difficoltà nella rimozione degli ostacoli. “Quello che notiamo, comunque – prosegue Baldassarri – è una sempre maggiore disponibilità, da parte dei gestori delle strutture, a risolvere i problemi”.

L’avvio del portale è stato anche l’occasione per presentare l’associazione attraverso un convegno “Marginale sarà lei” che ha voluto focalizzare l’attenzione a quelle aree della città, come le zone verdi, ancora poco valorizzate dai flussi turistici. “Ambiente e turismo devono mantenere, un legame sempre più stretto – spiega l’assessore all’ambiente del comune di Genova, Matteo Campora – anche perché vediamo che le persone sono sempre più attirate dal verde, o dai parchi storici. Genova deve essere in grado di rispondere a queste esigenze attraverso una sempre maggiore cura dei nostri parchi, del patrimonio ambientale, ma anche individuando proposte che possano interessare i turisti”.