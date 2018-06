DIÈTNATURAL AL FRANCHISING DAY DI GENOVA

Genova. Clinica del Dimagrimento si prepara a partecipare al Franchising Day di Genova, con il suo appuntamento fissato per giovedì 14 giugno 2018, dalle 11.00 alle 15.00. Il luogo designato per ospitare questo importante evento è la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, in Via XX Settembre n.44, e sarà ad accesso gratuito.

La kermesse, patrocinata da Confesercenti Genova, Camera di Commercio di Genova e Federfranchising, sarà l’occasione perfetta per confrontarsi e proporsi con le proprie idee alla Diètnatural, con la possibilità di entrare a fare parte del suo network, che conta più di 90 centri di nutrizione e dietetica in Italia, e prossimo ad espandersi in Francia e Spagna.

«Ho sempre creduto nel valore del modello franchising», spiega Alex Cutè, Presidente della Erfo – Laboratorio Farmaceutico S.p.A., proprietaria del marchio Diètnatural, «È il modello vincente per fronteggiare qualsiasi crisi finanziaria, perché è dinamico e aggrega eccellenze e professionalità, che riescono a lavorare per portare benessere e costituire un modello di rilancio economico per il nostro Paese».

Per venire incontro alle necessità dei futuri affiliati, Diètnatural ha predisposto, al fianco dei Centri Standard, un secondo modello di affiliazione: il Centro Smart. Questo nuovo modulo permetterà, agli imprenditori che vogliono trovare in Diètnatural un’occasione di successo e crescita, di aprire un proprio centro con costi contenuti e ad alto rendimento.

Ad arricchire le opportunità di affiliazione contribuisce la possibilità di richiedere fondi per l’investimento senza garanzie, grazie a una convenzione stipulata dal brand con la Federfranchising. Insieme ai finanziamenti, Diètnatural darà adeguato supporto agli affiliati dal pre-allestimento alla gestione dell’attività.

«L’inclusività e l’armonia tra noi ed i nostri franchisee è uno dei punti cardine intorno a cui ruota il successo del marchio Diètnatural», conclude Cutè, «Siamo aperti alle proposte e alle iniziative individuali di tutti coloro che vorranno avvicinarsi al nostro brand, e la nostra partecipazione a questo evento è una dimostrazione della nostra voglia di crescere e far crescere insieme a noi»

Contatti

Mail: franchising@dietnatural.it

Tel.: 02 83422385