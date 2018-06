Diego Picollo vince il Memorial Giabbani

Sono arrivati in ben 269 al traguardo del Memorial Fratelli Giabbani di Masone, gara sui 9,6 km organizzata dal Gruppo Città di Genova. Come accade spesso nelle gare che si corrono sul confine, c’era una folta miscellanea fra società liguri e piemontesi. A rappresentare alla perfezione questo dato, c’è il vincitore della corsa, Diego Picollo, tesserato per i Maratoneti Genovesi, ma residente in Basso Piemonte.

34’31” il tempo di Picollo che ha preceduto uno stuolo di avversari di tutto rispetto. Andrea Giorgianni innanzitutto che chiude poco dietro, a 14” di distacco per la Delta Spedizioni società che sta vivendo comunque un momento magico grazie alle ultime uscite dei suoi podisti. Anche a Masone arriva un’ottima prova con la doppietta sul podio visto che al terzo posto si trova Silvano Repetto.

18” in ritardo rispetto a Repetto troviamo Alessio Ottonello della Città di Genova che si consola con la vittoria di categoria, così come Giovanni Tornielli della Podistica Peralto, quinto. Sesta posizione per il piemontese Luca Pari dell’Ata Acqui Terme. Settima e ottava posizione ancora di colore Maratoneti Genovesi con Marco Parodi e Carlo Rosiello vincitori entrambi delle proprie categorie. Senza società, ma con un ottimo passo Gabriele Gaggero che è nono, mentre al decimo posto chiude Manuel Stroppa del Valmaremola Team in 38’33”.

Scendendo in classifica si trova la 14^ posizione di Pasquale De Martino della Cambiaso Risso che si impone nella categoria di appartenenza, così come Rocco Longo dell’Atletica Novese che finisce 28°, mentre Mauro Bianchi, sempre della Cambiaso Risso è 67°.

Nella graduatoria femminile invece, doppietta della Trionfo Ligure che vede vincere Iris Baretto in 40’50” (24^ assoluta), davanti ad Anna Bardelli, discretamente dietro col tempo di 43’08”. Terza piazza per Tiziana Timossi della Città di Genova. Giù dal podio, ma prima di categoria, Francesca Laila Hero dell’Athlet Team Genova (75^ nella generale). Vincono la propria classe anche Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi, Daniela Pastorino del Gruppo Città di Genova, Teodora Bacanu e Maria Rosa Ferrando, entrambe dei Maratoneti Genovesi.

Fra le società si impone l’Emozioni Sport con 36 iscritti, davanti ai Maratoneti Genovesi con 32 e alla Città di Genova con 28.