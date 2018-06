Denunciati i proprietari di sei B&B e agriturismi tra Camogli e Portofino: non registravano i clienti

Genova. Tutto è nato dal morso che il cane di un gestore di bed and breakfast di Santa Margherita ligure ha dato a una turista straniera ospite della struttura. La donna era dovuta ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Lavagna riportando cinque giorni di prognosi. Da lì i carabinieri si erano accorti che il gestore non registrava e non trasmetteva i nomi dei clienti. I successivi controlli da parte dei militari delle stazioni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure hanno portato in tutto alla denuncia a piede libero di sei gestioni di strutture.

Come ricorda l’arma in una nota “Tutti i gestori di strutture ricettive hanno il dovere di comunicare telematicamente all’autorità di pubblica sicurezza le generalità dei propri ospiti. L’obbligo della registrazione degli ospiti vale anche per le strutture extra-alberghiere come bed & breakfast, agriturismi, case e appartamenti per vacanze, ostelli, alloggi rurali e residence”. Con il decreto legislativo del 07 gennaio 2013 del Ministero dell’Interno è stata resa obbligatoria la trasmissione delle schede degli alloggiati mediante internet. Con tale normativa tutti i gestori di strutture ricettive hanno, quindi, il dovere di comunicare le generalità di tutte le persone ospitate entro le 24 ore successive al loro arrivo. Nel caso in cui il soggiorno degli ospiti sia inferiore alle 24 ore le schede devono essere inviate immediatamente.

Nel caso in cui non si rispettino le norme e si ometta una registrazione degli ospiti si incorre in sanzioni penali con relativa denuncia alla Procura della Repubblica. In tal caso si rischia l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206€ con l’aggravante in caso di reiterazione del reato. Nel caso in cui si trasgrediscano le norme che regolano le schede alloggiati potrebbe essere revocata temporaneamente l’autorizzazione a svolgere l’attività ricettiva. È importante ricordare che tutti i gestori di attività ricettive hanno l’obbligo di fornire i servizi di alloggio esclusivamente a persone munite di un documento d’identità. È obbligatorio anche per le strutture extra-alberghiere e vale anche per i minori.