Genova. Musica, un carro allegorico con un uccello del malaugurio bruciato nella pubblica piazza alla fine del percorso insieme ai santini su cui ognuno poteva scrivere le proprie paure, filastrocche e giocolieri. Tante persone sabato sera hanno animato la ‘Parata della città di sotto’, organizzata dall’Aut Aut 357 insieme a Buridda Murga e altre realtà, che si è snodata per le vie del centro storico fino al Porto antico.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di riflettere sui concetti di degrado e decoro, “diventati parte integrante del lessico cittadino – scrivono gli attivisti dell’Aut Aut nel manifesto dell’iniziativa – e bandiera di un cambiamento che solo uno sguardo superficiale non riconosce per quello che è”. Per l’Aut Aut la “lotta al degrado per il decoro” nasconde grossolanamente “una guerra contro i poveri e contro tutti coloro che non avranno un posto nella nuova Genova che si profila all’orizzonte”.

Per questo lungo il percorso sono stati attaccati numero manifesti che spiegano cosa sia il degrado, vale a dire “morire di lavoro”, “chiudere i porti”, “il centro vetrina e periferie dormitorio” e molto altro.

Tra le filastrocche declamate dal banditore e dedicate a San Giovanni una era dedicata all’assessore Garassino “San Giovanni che Gesù è tuo cugino, portati via l’assessore Garassino”, ma neppure gli attuali leader di governo Salvini e Di Maio sono stati risparmiati”.

La nostra Genova esiste anche fuori dal tempo di un giro turistico: Genova siamo noi che la cambiamo vivendola e attraversandola, noi che ci riappropriamo degli spazi abbandonati da anni, noi che con gioia e determinazione viviamo le vie della città per ribaltare un paradigma fallace come quello di decoro e degrado. Genova siamo noi che ci battiamo per i diritti e la dignità di tutte le persone”.