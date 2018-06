Genova. Mare, tramonti, panorami, ma sempre con un bacio nel mezzo. Sono le foto comparse questa mattina sui pilastri del palazzo di Regione Liguria a De Ferrari.

Ritratti due ragazzi, con ogni evidenza innamorati, e a lato una data, forse dell’inizio di una storia d’amore incontenibile, ma, va detto, molto recente.

Foto 2 di 2



Non manca anche un cartello “non toccare, grazie”, come per scongiurare l’intervento moralizzatore della “mano del decoro”, pronta a rimuovere e svuotare i muri della nostra città da qualsivoglia tentativo, più o meno riuscito, di comunicazione, in questo caso di un amore giovane. Basterà?