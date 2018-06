Davide Cavalletti vince il quarto Marina Trail

Si è svolto regolarmente l’edizione 2018 del Marina Trail, suggestiva gara nata con l’intento di valorizzare e divulgare il territorio del levante genovese non solo per il mare, ma anche per i suggestivi scorci che regala dalle sue alture, ricchi di sentieri, passaggi nascosti e una vegetazione lussureggiante. Organizzato dal Marina Sporting Running Team, la gara era a forte rischio viste le condizioni meterologiche incerte e il calendario di impegni molto fitto.

21 km con 1.000 metri di dislivello positivo, la gara ha visto tagliare il traguardo a ben 137 partecipanti che sono partiti nel tardo pomeriggio sotto un sole estivo, ma giunti in cima al monte Capenardo hanno potuto godere di un panorama mozzafiato grazie al tramonto suggestivo. Lavagna, Sestri Levante e Santa Giulia i punti toccati dal percorso.

In gara vola Davide Cavalletti che completa il percorso in 1h36’01” precedendo di 3’23” Federico Capurro del BergTeam. Gianluca Cola del Circolo Minerva, è terzo, ma paga un distacco piuttosto netto dal secondo (oltre i 6’). Arrivo in volata per Riccardo Saporiti della Sisport che ha superato di un secondo Federico Roncaglioli nel testa a testa per il quarto posto.

Poco dietro Marco Raffo, padrone di casa della Marina Sporting Club Lavagna che precede ampiamente Alessandro Cartatone della Delta Spedizioni, Riccardo Langorio e Francesco Oldrati della Sisport. Decima piazza infine per Diego Garibaldi, ultimo runner sotto le due ore di gara.

Valentina Pippo è invece la vincitrice della classifica femminile con il tempo di 2h02’ netti. Tempo che permette alla tesserata dei Maratoneti del Tigullio, di chiudere con un buon 15° posto assoluto, precedendo di 3’08” la toscana Jessica Perna dell’Orecchiella Garfagnana. Terzo posto poi per Lucia Gregori che cede alla Perna solo nel finale restando staccata di 17”.