Dalle creme solari alla melatonina, all’Aeroporto di Genova apre una parafarmacia

Genova. Creme solari, spray antizanzare e melatonina per chi deve affrontare faticosi cambi di fuso orario: sono solo alcuni dei prodotti disponibili nella parafarmacia che ieri ha aperto i battenti all’Aeroporto di Genova.

Il nuovo punto vendita (aperto da lunedì a sabato: 8:00 – 19:00; Domenica: 8:00 – 14:00) si trova al piano partenze, poco prima dei controlli di sicurezza. Tra i prodotti offerti anche farmaci da banco, prodotti per l’igiene orale, detergenti e prodotti di bellezza di marche come Darphin, Filorga, Avène e Cosmesi Siciliana, con la possibilità di comporre cofanetti regalo da portare con sé in viaggio. Non manca tutto il necessario per i più piccoli, con pannolini, kit biberon e pappe.

“Con la nuova parafarmacia, il Cristoforo Colombo si arricchisce di un nuovo, importante servizio a beneficio dei nostri utenti – commenta Paolo Odone, Presidente di Aeroporto di Genova spa – Siamo felici di avere aperto un nuovo punto vendita in aeroporto, dopo quello di Via Sestri. – spiegano i titolari, Donato e José Bruccoleri, che sono anche marito e moglie – Siamo certi che i passeggeri in partenza dal Cristoforo Colombo apprezzeranno i nostri prodotti e i nostri consigli. Scegliere i prodotti giusti per il benessere e la cura del corpo è sempre importante, ma lo è ancora di più quando si affronta un viaggio, magari verso località lontane ed esotiche”.

Considerata la sede della nuova parafarmacia, massima attenzione è stata data ai formati dei liquidi, privilegiando i contenitori al di sotto dei 100 ml in modo da consentire l’acquisto anche ai viaggiatori in partenza con il solo bagaglio a mano. Non solo passeggeri in arrivo e in partenza: grazie alla sosta gratuita di 20 minuti nell’area kiss&fly dell’aeroporto, tutti i residenti potranno fare i loro acquisti nella parafarmacia del Cristoforo Colombo.