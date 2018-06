Dagli anni di piombo al terrorismo internazionale: a Genova convegno con il capo della polizia

Genova. “Sicurezza democratica e collaborazione dei cittadini. Dagli anni di piombo alla prossima sconfitta del terrorismo internazionale”. E’ questo il tema del convegno nazionale organizzato a Genova il 12 giugno prossimo allo Star Hotel dal sindacato di polizia della Cgil, il Silp e dalla Cgil metropolitana, al quale prenderanno parte, tra gli altri, il capo della polizia Franco Gabrielli e il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho.

“Viviamo tempi difficili – spiega il segretario generale del Silp Cgil, Daniele Tissone – e crediamo che per vincere le sfida del terrorismo non dobbiamo dimenticare la nostra storia, a partire dagli anni di piombo. Una storia che ha segnato moltissimo il capoluogo ligure e che proprio in questa città è stato sconfitto grazie alla collaborazione tra magistratura, forze di polizia e società civile. E’ questo il concetto di ‘sicurezza democratica’ che sta a molto a cuore a noi poliziotti Cgil. Un concetto ben lontano da spinte e pulsioni corporative, che ha come obiettivo il benessere di tutta la popolazione con politiche partecipative ed includenti. La sicurezza non si fa con gli slogan o soffiando sulle paure, ma lavorando seriamente e concretamente nell’interesse della collettività”.

Ai lavori del convegno nazionale, che inizieranno alle ore 9.30 del 12 giugno allo Starhotels President e che saranno moderati dal vice direttore del Secolo XIX Andrea Castanini, prenderanno parte anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il Segretario Generale della Camera del Lavoro Ivano Bosco. Tra i relatori, il sociologo e docente universitario Maurizio Fiasco, il docente di diritto penale processuale Andrea Scella e l’avvocato Carlo Golda. Il convegno, aperto alla cittadinanza, è riconosciuto valido, per gli operatori della Polizia di Stato, come aggiornamento professionale.

“Parlare oggi di sicurezza e di contrasto al terrorismo – dice il segretario generale Silp Cgil di Genova, Massimo Valeri – è fondamentale così come ricordare la storia delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita in Italia negli anni di piombo assieme a tanti cittadini, magistrati, politici, giornalisti e sindacalisti. Lavoratori soprattutto. Questa città, come è noto, ha pagato un prezzo altissimo negli anni in cui il terrorismo di casa nostra, per usare un eufemismo, faceva davvero paura. Penso ovviamente a Guido Rossa, operaio e sindacalista Cgil barbaramente trucidato dalle brigate rosse. Penso al commissario di pubblica sicurezza Antonio Esposito, già dirigente dell’antiterrorismo in Liguria. Questo convegno sarà un’occasione per svolgere delle analisi e anche per fornire delle risposte”.