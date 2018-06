Cus Genova rugby, un successo confermato per l’under 16

Genova. Il CUS Genova Under 16 conquista, e con pieno merito, la Coppa Walter Piccoli di rugby giovanile. Giocando alla pari sul campo neutro di Pavia un buon primo tempo con il Rugby Franciacorta, chiusosi sul (17/15) per i bresciani, accelerando vistosamente però nel secondo tempo e costringendo alla completa resa gli attoniti avversari, che alla fine cedevano (34/17) alla miglior preparazione atletica dei biancorossi genovesi.

Cinque le mete liguri segnate da Giacomo Costa nel primo tempo, mentre nella seconda fase siglava subito Grtassi, poi il tallonatore Battista seguito da Bep A Dong e con replica allo scadere di Giacomo Costa.

Il Cus Genova bissa così il successo ottenuto l’anno scorso ad Alessandria sul Bergamo, presentando in campo: Grassi, M. Costa, Berlinghieri, Cerruti, Ferrari, Zerba-Pagella, Melani, G. Costa, Bep A Dong, Di Somma, Campanini, Caputo, Battista, Testoni. In seguito Lepri, Diana, Granzella, Moresco, Iazzetti, Varese, Buffa. Allenatori: Piero Zaami ed Andrea Sotteri. Prima di questo test, sempre al campo Cravino di Pavia, l’Under 18 dell’Itinera Cus Ad Maiora di Torino ha superato di misura (22/21) il Monza, conquistando la Coppa Franco Clavarezza e accedendo al futuro girone Elite, mentre i brianzoli per passare a questo girone giocheranno uno spareggio a settembre con i pari età del Monferrato.