Crescono e vincono i giovani nuotatori del Rapallo

Ottime notizie per il Rapallo Nuoto che nello scorso fine settimana ha conquistato il terzo posto nella classifica societaria dedicata alla classe giovanissimi nel campionato regionale Esordienti dietro alle corazzate Andrea Doria e Genova Nuoto.

Decisive alcune prestazione in grande evidenza come le staffette con l’argento di Anna Monachesi, Federica Martini, Sharon Bisacchi e Margherita Berruti nella rana.

Bene anche altri membri della squadra che hanno portato punti preziosi alla società gialloblù durante l’anno come Lorenzo Cò, Bryan Zacchero, Viola Aste e le due suddette Margherita Berruti e Federica Berruti. Gli altri componenti della squadra Esordienti B sono Daniele Badaracco, Alice Brinzo, Davide Villi, Enrico Montanari, Giada Veneziano e Luca Giordano.

Molto soddisfatto il tecnico Stefano Pacini: «La squadra è composta da soli tredici bambini, ma il loro livello è davvero alto considerando che abbiamo conquistato il terzo posto dietro a corazzate come Andrea Doria e Genova Nuoto, che contano su squadre di trenta o quaranta piccoli atleti e hanno un bacino di utenza decisamente superiore al nostro» commenta Pacini, che riveste un ruolo di grande importanza nella crescita dei piccoli campioni del futuro.

«Inizio ad allenare i bimbi dalla pre-agonistica e per i successivi tre anni – spiega Pacini – Non è un compito semplice, perché in questa fase si inizia ad allenarsi tutti i giorni e ci vuole anzitutto testa, prima di tutto il resto. Diciamo che il mio è un lavoro molto improntato sull’aspetto psicologico, oltre che su quello fisico. Ma è molto gratificante vedere i progressi di questi piccoli atleti. Tre anni fa, con gli Esordienti B, abbiamo conquistato il secondo posto regionale; quest’anno è arrivato il terzo. Significa che il lavoro fatto è positivo e il merito va a tutta la Società, a cominciare dalla Scuola Nuoto».