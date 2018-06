Cremeno, San Biagio e Morego, un abitante chiede più trasporto pubblico

Genova. Salve, sono un cittadino residente tra la zona di Bolzaneto e quella di Manesseno (compresi Cremeno, San Biagio) e volevo parlare della situazione che viviamo nel mondo del trasporto pubblico, sopratutto nei festivi. Le località di Cremeno, San Biagio e Morego hanno il servizio di Drinbus dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 in cui bisogna prenotare una corsa e pagare il biglietto e un euro di supplemento giornaliero (totale 2,50) è veramente troppo per solamente una corsa.

In più, quando alla domenica non c’è il Drinbus, le corse svolte da Amt sono insufficienti e scarse nel festivo, sono troppo poche e non bastano, perché noi ci viviamo, nessuno può prendere i mezzi pubblici al mattino perché non ci sono le corse quindi dobbiamo aspettare fino alle 14.40 a San Biagio (5 corse totali) e le 15 (4 corse totali) a Cremeno.

Basterebbe aggiungere solamente 3 corse al mattino per una totale copertura.

Siamo almeno soddisfatti del collegamento del Drinbus fino a Manesseno. Alla domenica basterebbe prolungare la linea 277 fino a Manesseno

Per Cremeno:(Via Bolzaneto-Manesseno-Cremeno)

Per Bolzaneto (Cremeno-Manesseno-Via Bolzaneto)

O eventualmente creare un capolinea a Manesseno con solo transito a Cremeno

LINEA 276

Via Bolzaneto 4 (Via Pastorino) —> S.Biagio

14:15 15:30 16:45 18:00 19:15

S.Biagio —> Via Bolzaneto 4 (Via Pastorino)

14:40 15:55 17:10 18:25 19:40

LINEA 277

Via Bolzaneto 4 – Pastorino —> Cremeno

15:00 16:15 17:30 18:45

Cremeno —> Via Bolzaneto 4 – Pastorino

15:15 16:30 17:45 19:00