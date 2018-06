Credito, Carige: “indici tutti in crescita”

Gsnova. “Il nostro osservatorio sul credito è positivo. Da inizio anno come banca abbiamo indici tutti in crescita. Per noi il credito alle famiglie e alla piccole e medie imprese in Liguria sta crescendo”.

A spiegarlo è Gianluca Guaitani, responsabile commerciale di Banca Carige, che ha spiegato come l’istituto bancario, negli ultimi mesi, stia vedendo segnali molto interessanti.

“Riscontriamo il ritorno al positivo di alcuni clienti (di cui non posso fare il nome) – ha aggiunto Guaitani -. Stiamo vedendo molti clienti impegnati in operazioni di investimento significative, ma quello che stiamo notando sono anche i piccoli che stanno reinvestendo”.

Guaitani, infine, ha ricordato l’importanza delle numerose operazioni che trasmettono segnali di ottimismo. “Non sono solo le operazioni più altisonanti, quelle che vanno sui giornali, che contano, ma anche le migliaia di piccole operazioni – ha concluso – che sia a livello di famiglia che di piccola e media impresa stiamo finanziando”.