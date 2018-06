Corteo del 30 giugno, anche il Pd in piazza: “Nostri valori sono antifascismo, rispetto e tolleranza”

Genova. Anche il partito democratico parteciperà sabato 30 giugno al corteo antifascista promosso dalla Cgil, dall’assemblea antifascista, dall’Anpi e da altre associazioni.

“Eletti, iscritti, militanti si uniranno ai tanti genovesi che si riconoscono nei valori dell’antifascismo, dell’accoglienza, della tolleranza e del rispetto – scrive il Pd genovese in una nota – rispetto che crediamo debba venire prima di tutto da ogni rappresentante delle istituzioni, chiamato anche a dare l’esempio alla cittadinanza”.

“Non condividiamo i toni usati ieri dall’assessore Garassino nell’invitare la CGIL ad escludere “le zecche” dalla manifestazione di sabato – dice il Pd – Fermo restando che la violenza va sempre stigmatizzata, da qualsiasi parte venga esercitata, gli atteggiamenti irrispettosi della legge e della convivenza civile denunciati da Garassino, non potrebbero comunque giustificare l’insulto. Un assessore non può pensare di rispondere a violenza con altrettanta violenza, anche se “solo” verbale. In questo modo si ottiene il pericoloso risultato di inasprire ulteriormente gli animi e le posizioni, in un momento storico in cui, purtroppo spesso, l’intolleranza la fa da padrona”.

“E Garassino non può nemmeno decidere chi debba o meno partecipare al corteo del 30 giugno, organizzato da CGIL insieme ad altre associazioni democratiche e antifasciste – concludono gli esponenti del Pd genovese – La Camera del Lavoro di Genova ha sempre garantito il rispetto delle istituzioni e della democrazia, per tutti, in ogni circostanza.Con questo spirito di rispetto prenderemo parte alla manifestazione e ci auguriamo molti genovesi faranno altrettanto”.