Corso Sardegna, tenta di derubare un fruttivendolo e gli rompe un dito per fuggire: arrestato

Genova. Approfittando del fatto che il titolare era uscito dal negozio per fumare una sigaretta si è introdotto nel locale, un ortofrutta di corso Sardegna, per tentare di portar via l’incasso dal registratore di cassa.

Protagonista un 45enne ecuadoriano pluripregiudicato. Scoperto dal fruttivendolo con le mani “nel sacco”, l’uomo ha reagito con calci e pugni ingaggiando una colluttazione a seguito della quale l’esercente ha riportato la frattura del pollice di una mano ed escoriazioni varie.

Dopo pochi minuti sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno arrestato l’ecuadoriano per rapina impropria trattenendolo presso i locali della Questura in attesa dell’udienza per direttissima fissata per questa mattina.