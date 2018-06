Corso Italia, incidente all’alba: coinvolti due giovani, uno è grave

Genova. Grave incidente questa mattina all’alba in corso Italia nel quartiere di Albaro. Secondo le prime informazioni due giovani di circa 20 anni che si trovavano a bordo di una moto sono finiti sull’asfalto a causa di un’automobile che ha tagliato loro la strada.

Uno di loro è stato portato, intubato e incosciente all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso. Il giovane, che presentava molteplici traumi, è stato portato in sala operatoria e ora si trova in rianimazione.

L’altro, cosciente, è stato trasportato sempre in codice rosso all’ospedale Galliera.

Sul posto la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente.