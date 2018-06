Corso Italia, all’alba uomo trovato morto dopo incidente scooter. Dinamiche ignote

Genova. Un passante ha trovato frammenti di scooter tra strada e marciapiede e il corpo di un uomo esangue. I soccorsi arrivati immediatamente hanno solo potuto constatarne la morte.

E’ successo questa notte in Corso Italia, poco dopo le 5: un uomo di 35 anni per cause ancora ignote ha avuto un incidente con il suo scooter, morendo pochi istanti dopo per i traumi riportati.

Al momento non sono stati trovati testimoni, e la polizia municipale è al lavoro per capire se il giovane uomo abbia perso il controllo dello scooter oppure se sia stato coinvolto anche un altro mezzo, al momento non reperibile.

La strada è stata chiusa per due ore, per poi essere riaperta al traffico poco prima delle 8,00.