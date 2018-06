Coronata, le corse dei bus Amt dimezzate con l’orario estivo e c’è chi resta a terra

Genova. Il 30 ottobre scorso il Comune di Genova e Amt avevano risposto alle lamentele dei cittadini di Coronata, nel ponente, che chiedevano un rafforzamento della linea collinare 62. Il motivo, risolvere il problema dei sovraffollamento dei mezzi pubblici dovuto anche all’apertura di un centro migranti con scuola e la conseguente frequentazione del bus da parte di centinaia di persone in più.

Le corse della linea 62 (via Avio – Testa di Cavallo) delle ore 18.20 e 18.50, era stato deciso, sarebbero state effettuate con doppia vettura. E così è stato.

Fino a oggi. Con l’entrata in vigore dell’orario estivo – denunciano alcuni cittadini – le corse sono tornate a essere ridotte.

“La linea è sempre sovraccarica a causa della gente di colore che si sposta per recarsi nella comunit – dice Mattia Picco, un residente che già in passato aveva sollevato la questione – oggi sul bus 62, corsa 12.10 (precedentemente coperta da bis), non solo era stipata all’inverosimile, ma ha anche dovuto lasciare 3/4 persone a terra in Piazza Massena, che hanno dovuto aspettare il bus dopo e la frequenza della linea è 25 minuti circa”.