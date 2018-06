Cornigliano, la zona commerciale come un ring: maxi rissa in via Bagnasco

Genova. Sette persone identificate, quattro feriti – non gravi – e una caccia all’auto da parte della polizia che si è conclusa dopo poche ore davanti all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena, il bilancio di un’alba di violenza nella zona commerciale di Campi, a Cornigliano, nel ponente cittadino.

Alle volanti la segnalazione della rissa, che potrebbe aver coinvolto anche altre persone, è arrivata da una chiamata. In via Pier Luigi Bagnasco, attorno alle 6e45, non lontano dal circolo Sabrosura, gli agenti hanno trovato un italiano di 49 anni, pregiudicato, con diverse ferite da arma da taglio al torace, forse provocate da un coltello o da cocci di vetro. L’uomo è stato identificato.

Poco distante altre tre persone, ecuadoriani, tra cui una donna, stavano tentando di nascondersi dietro a un cespuglio. Sono stati, anche loro, identificati. Un altro testimone ha raccontato alla polizia di aver visto un’auto, una Clio scura, prendere la fuga prima dell’arrivo delle volanti.

La vettura è stata poi ritrovata, con a bordo ancora tracce di sangue, davanti all’ospedale villa Scassi, dove altri tre ecuadoriani erano andati per farsi medicare ferite, anche in questo caso, da taglio.

Sono in corso di valutazione, da parte delle forze dell’ordine, sia la dinamica della rissa, sia le responsabilità dei vari soggetti sia se le botte siano partite all’interno del circolo o no. In caso affermativo il locale potrebbe doverne rispondere con una possibile sospensione e revoca della licenza.