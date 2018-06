Cornigliano, Consiglio comunale in difesa dell’accordo di programma con voto unanime

Genova. Lavoro, ambiente e qualità della vita. Questi i contenuti promossi dall’accordo di programma sottoscritto nel 2005 per riqualificare le aree ex industriali della delegazione di Cornigliano.

Questo accordo di programma è tornato in queste settimane al centro del dibattito pubblico, tirato in ballo per scongiurare lo spostamento nelle aree ex Ilva dei depositi costieri; recentemente è stato sbandierato contro le ipotesi di chiusura dell’impianto industriale, come paventato con il nuovo governo in relazione agli impianti di Taranto.

Contro tutte queste ipotesi il Consiglio comunale ha votato oggi all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta a tutelare l’accordo di programma, “in difesa dei posti di lavoro e della delegazione di Cornigliano, con il mantenimento degli standard occupazionali e della salute pubblica”.