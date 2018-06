Consiglio regionale propone all’unanimità una commissione d’inchiesta sulle mafie in Liguria

Genova. All’unanimità il Consiglio regionale della Liguria ha approvato un ordine del giorno promosso da Alice Salvatore (M5S) per impegnare la Giunta Toti a “istituire in Regione una commissione d’inchiesta sulle mafie in Liguria”.

“L’infiltrazione della criminalità organizzata in Liguria è un fenomeno ormai radicato e largamente documentato dal moltiplicarsi di indagini e inchieste, da Ponente a Levante senza eccezioni – ha detto Salvatore – In particolare, la nostra regione è ormai a tutti gli effetti terra di ‘ndrangheta, come messo a nudo anche dallo scioglimento per mafia di tre comuni e confermato in diverse relazioni dalla stessa Commissione Antimafia Parlamentare. Per troppo tempo si sono combattute le mafie con una mera azione repressiva e penale, senza indagare e approfondire le radici profonde che hanno favorito le infiltrazioni in tutti gli ambiti della società e degli affari, dai rifiuti agli appalti pubblici dell’edilizia, dal gioco d’azzardo al traffico di stupefacenti” ha proseguito la consigliera regionale.

“Quello che è mancato quasi del tutto è stata un’azione preventiva di studio e di contrasto al fenomeno mafioso, così come non è mai stato approfondito seriamente l’impatto sociale ed economico che il diffondersi delle mafie ha avuto sull’economia reale e, quindi, sui cittadini liguri”.