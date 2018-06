Commercio: la delibera “etnica” contro i negozi-degrado nel centro storico “rimandata”, la Regione annulla la conferenza stampa

Genova. Inizia in salita il cammino della delibera comunale genovese (e del progetto congiunto con Regione Liguria) che dovrebbe limitare, nel futuro, l’apertura di negozi “degrandanti” in zone turistiche e di pregio. Sì ad abbigliamento, gastronomie, librerie, artigianato. No a negozi di cover per cellulari, call center, centri massaggi e minimarket.

Questo perché dovrà essere quanto meno limata, ma più probabilmente modificata in maniera consistente, la delibera sulle limitazioni al commercio nel centro storico presentata durante la riunione di ieri della giunta comunale. Gli esponenti della squadra di governo hanno chiesto alla assessore al Commercio Paola Bordilli di ripresentare il documento che sarebbe dovuto essere raccontato domani durante la conferenza stampa in Regione, di oggi. Conferenza stampa che inizialmente era stata confermata. Poi stamani il dietrofront.

Tra le motivazioni della bocciatura della delibera in giunta comunale il fatto che ci sia stato poco tempo per approfondire la discussione del testo, ma anche il rischio che contenga elementi che vanno contro le leggi sulla concorrenza e il diritto europeo. La conferenza stampa di oggi, per la sottoscrizione dell’intesa tra Regione Liguria e Comune di Genova per l’insediamento di attività commerciali nel centro storico, avrebbe dovuto vedere la firma di un accordo tra, appunto, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli e il presidente della Camera di Commercio di Genova Paolo Oddone.

Lorella Fontana, capogruppo della Lega in consiglio comunale (dello stesso partito di Paola Bordilli) difende il contenuto della delibera. “Mettere un freno al proliferare indiscriminato di locali etnici di quanto meno dubbia qualità – scrive – phone center, sexy shop e money transfer è il primo indispensabile passo per salvare il nostro centro storico, patrimonio Unesco, dal degrado. Promuovere i prodotti tipici, sostenere esercizi commerciali e ristoratori che puntino su qualità e prodotti locali è indispensabile per rivitalizzare il centro storico e renderlo finalmente attrattivo dal punto di vista turistico. Lo spirito della delibera presentata dall’assessore Bordilli, frutto del lavoro condiviso con associazioni e territorio, era proprio nella direzione di una rivitalizzazione del centro storico che coniugasse turismo, vivibilità, sicurezza e rilancio del nostro tessuto economico. Sicuramente ogni provvedimento può essere migliorato, ma lo stop imposto da qualche membro di giunta, in nome del libero mercato, che abbiamo ben visto cosa ha prodotto i termini di degrado e chiusure attività storiche nel centro storico, ci suona quanto meno stonato”.

Il j’accuse sembra essere rivolto, indirettamente, all’assessore Elisa Serafini, titolare del Marketing territoriale: “Ci saremmo aspettati da chi dovrebbe occuparsi di sviluppo turistico della nostra città una posizione di sostegno alla delibera sul commercio – sottolinea Fontana – se vogliamo iniziare ad attrarre, ad esempio, i croceristi a visitare il nostro centro storico anziché scappare in qualche outlet fuori città è indispensabile rendere il centro storico un’area sicura e dove poter gustare e acquistare i nostri prodotti tipici”.