“Colpo grosso”: Walter Sabatini alla Sampdoria

Genova. Ecco una notizia che oscura tutte le altre: Walter Sabatini è il nuovo responsabile dell’area tecnica della Sampdoria!

Davvero un “colpo grosso”… di meglio non si poteva trovare. Sarebbe superfluo dilungarci con una sua presentazione… chi mastica calcio conosce a menadito il livello professione dell’ex Roma ed Inter… ma così, tanto per fare memoria, citiamo qualche giocatore da lui scoperto: Lamela, Marquinhos, Gervinho, Pjanic, Kolarov, Paredes… solo per elencarne qualcuno.

Quindi aspettiamoci un vento nuovo, che spazzi via i nomi triti e ritriti, tornati a galla come minestra riscaldata… vedasi le voci di ieri, che riproponevano il gunner Jack Wilshere e l’ex palermitano Abel Hernandez, svincolatosi dall’Hull City.

Tra i nomi riemersi, c’era anche quello di Emil Audero, brillante portiere del Venezia, per il cui cartellino (di proprietà Juventus) la richiesta di cash dei bianconeri, sembrava comunque aver fatto desistere la Samp.

Altra notizia ufficiale è quella del tesseramento di Antonio Bovenzi, nominato responsabile della preparazione atletica dello staff di mister Giampaolo, dopo aver rivestito tale incarico ai tempi di Mihajlovic.

Soffermandoci a parlare di giovani portieri, Titas Krapikas (in aggiunta a Antonio Di Nardo, Roberto Criscuolo e Domenico Cuomo) dovrebbe rientrare nella lunga lista di giocatori, che andranno in prestito alla Vis Pesaro, nell’orbita dell’accordo di partnership con la società marchigiana.

Intanto, si spera che venga dipanata la matassa, creata dal silenzio che aleggia attorno ai nomi di Omar Colley (di cui mancano notizie, post visite mediche a Genova, a differenza di Alex Ferrari, subito annunciato dopo averle sostenute) e di Valon Berisha, mentre Lovro Majer, secondo la stampa croata, avrebbe finito per seguire il solco tracciato da tutti i talenti della Lokomotiva Zagabria, destinati al passaggio ai cugini della Dinamo, prima di spiccare il volo oltre confine.

I tifosi blucerchiati se ne faranno una ragione… soprattutto se trovassero conferma le voci, che indicano l’ex Fluminense Gerson, oppure il franco ivoriano Yann Karamoh, come candidati al 10 di Mancini.

Un altro nome, abbinato dai media al passaggio di Sabatini al Doria? Il brasiliano, terzino sinistro Dalbert Henrique Estevão (Inter).