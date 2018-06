Genova. Torna la Color Run a Genova. Cinque chilometri di puro divertimento con ore 16 dai Magazzini del Cotone del Porto Antico. Saranno gli speaker ufficiali a dare il via alle partenze che, come di consueto, avverranno a intervalli di 5-7 minuti per una migliore gestione delle attese da parte del pubblico. Non si tratta di una gara competitiva, non si corre per vincere, ma per condividere una fantastica esperienza e un momento di festa per tutti tra punti divertimento punti bolle e un Color Village rappresenterà il vero centro di tutta la manifestazione dalle 12 fino alle 20.30 al porto antico.

Sempre in tema di corsa divertente e non competitiva, questa volta in bici, l’appuntamento da non perdere è per domenica a Sestri ponente torna il Trofeo Fantozzi – Coppa del Mondo per corridori ipodotati, la corsa goliardica che arriva quest’anno alla 28esima edizione. Il percorso di 16 km: prevede il passaggio da via Sestri, Villa Rossi, il ‘tuffo’ e ristoro nella spiaggia di Franchino al Porto Petroli di Multedo, l’aeroporto ‘e poi gli Erzelli.

In centro storico sabato invece torna dalle 15 la tredicesima edizione della Fiera della Maddalena. Una giornata per animare vicoli e piazze del quartiere della Maddalena. Dalle 19.30, inoltre ci sarà anche la Pastasciutta in strada e dalle 21, Concertone in Piazza Cernaia, con canti,danze e balli, musiche e goliardia con The Circus (swing) alle 20.30 e Tappeti Persiani Big Band (balkan-psyco-dance) alle 22. Durante la Fiera della Maddalena sono in programma visite guidate, torneo di Calcio Balilla, giochi per bambini, letture, esibizioni di cori e banchetti.

Sempre sabato nell’ambito del Festival internazionale di poesia, appuntamento da non perdere a Boccadasse: in spiaggia a partire dalle 20.30 letture poetiche con artisti italiani e stranieri, ci sarà la performance collettiva Vascelli di poesia (dalle ore 21.30), nella quale tutti potranno affidare alle onde del mare la propria poesia su speciali barchette ecosostenibili con lumini e, soprattutto, il gran finale con una sessione particolare della Silent Disco, dedicata al ’68 e più in particolare al periodo tra la Summer of Love del 1967 e il 1969 di Woodstock.

Questo week end chiude il Che Festival organizzato da Music for peace, come ogni hanno nella sede di San Benigno tra musica cibo, dibattiti e incontri. Domenica 10 giugno l’appuntamento con “Change you too: il cambiamento è possibile”, incontro, dedicato al tema della violenza sulle donne, al quale interverrà la capogruppo del PD in Comune a Genova, Cristina Lodi, insieme a Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona, la scrittrice Sara Rattaro e l’onorevole Lucia Annibali, la giovane avvocatessa sfregiata con l’acido da due uomini su mandato dell’ex fidanzato, che è riuscita a ribellarsi e a impegnarsi concretamente nella lotta alla violenza di genere.

Con l’estate intanto si moltiplicano le sagre in tutta la provincia: a Capreno torna la Sagra della Ciliegia e delle Focaccette, l’ecofesta organizzata dalla Società Ricreativa Sportiva Culturale Capreno-Sori che arriva quest’anno alla 59esima edizione. Sabato alle 19,30 apertura stand gastronomici, e alle 21 ballo. A Mele per tutto il week end focaccette e gastronomia con la Sagra du Fugassin. Tradizionale muscolata invece a Poggio Favaro – sopra Bogliasco. Il menu prevede tspaghetti al sugo di pesce, pansoti, muscoli, carne alla brace, patatine e dolci. Poi la sera si balla con le orchestre.

A Busalla infine torna la Festa delle Rose, da venerdì a domenica con esibizioni, escursioni, esposizioni e stand delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

