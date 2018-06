Cogoleto Volley : questa C mancava … e la festa continua

Il Cogoleto è in festa … e come non potrebbe essere così, dopo una stagione tanto fruttuosa!

Le atlete e gli allenatori hanno raggiunto, e forse superato, gli obiettivi che si erano prefissati a inizio stagione: è tripletta! Accanto alla promozione della squadra di Repetto in Serie C, anche le atlete di Serranò passano in Serie D e quelle di Pecorari conquistano la Prima Divisione.

La Serie D ha finalmente coronato il sogno, già sfiorato lo scorso anno, e inseguito da oltre quarant’anni, grazie all’impegno e al carisma di Paolo Repetto che ha creato un gruppo, molto coeso, di atlete per ognuna delle quali ha saputo potenziare in modo splendido le caratteristiche.

La società ha organizzato una grande festa, con la partecipazione anche del Sindaco Cavelli, per ringraziare le protagoniste di questa fantastica avventura:

• la capitana Elisa Scotto, sempre attenta e presente nei momenti più difficili e importanti;

• Cristina Marovelli, capace di trascinare le compagne e di finire ogni incontro in un “bagno” di sudore;

• Valentina Ravaschio, abile nel “curare” con sapienza difesa e attacco;

• Cecilia Perata, perfetta in ricezione e in difesa grazie alla sua “motricità”;

• Anna Rolla, precisa e puntuale su ogni alzata;

• Camilla Battaglino, efficiente nella battuta con quel “particolare effetto” tanto difficile da ricevere;

• Lara Urbani, brava e rapidissima ad anticipare il muro avversario;

• Roberta Scibetta, imprevedibile e fantasiosa nei suoi tocchi;

• Thea Serranò, pesante nel perforare più di una difesa;

• Barbara Salicino, “dolce” e attenta alle necessità della squadra;

• Silvia Cavallaro, “studentessa” modello nell’eseguire alla perfezione le indicazioni dell’allenatore;

• Sara Iannace, giovanissima, ma con un’esperienza che presto potrà essere utile alla società.

A corollario della serata le ragazze hanno ringraziato tutto lo staff dirigenziale e tecnico regalando loro una significativa maglia ricordo dell’evento con la scritta “Questa C mancava… 1976-2018”.

Al loro entusiasmo si unisce anche quello di tutte le altre protagoniste, dei genitori, dei sostenitori, del fotografo, Walter Santo che con la sua costante presenza ha immortalato i momenti più belli, degli sponsor, dei tecnici, dei dirigenti, del presidente e di tutti quelli che in modo più o meno evidente, ma sempre prezioso, hanno contribuito alle tante soddisfazioni di quest’anno.