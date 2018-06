Cogoleto in Serie C: piegato il Celle Varazze volley ai playoff

Cogoleto. È la prima volta nella storia del Cogoleto Volley che la società raggiunge la massima categoria regionale, un’attesa durata oltre quarant’anni. Il Paladamonte è pieno come non mai, con tifoserie consistenti e rumorose, nelle tribune si notano anche numerosi tecnici, dirigenti, arbitri, atleti e atlete. Tutto il mondo della pallavolo del ponente si è riunito per gustarsi la finalissima di serie D tra il Cogoleto e il Celle Varazze. E le ragazze in campo non deludono le aspettative.

Si parte agli ordini di Rolando e Parodi: il Cogoleto è più determinato e si aggiudica il primo set. La partita si infiamma, Lamballi sprona le ragazze che rispondo al meglio: è 1 a 1. Il terzo e quarto set non sono adatti ai deboli di cuore, si combatte punto a punto, ma alla fine è il Cogoleto ad avere la meglio. Ottimo il Celle Varazze che cede di misura, con una grande Sara Quattrone che trascina le sue compagne da 15 a 20 a 21 a 20, ma non basta, il Cogoleto voleva raggiunge l’obiettivo, entrare nella piccola storia di provincia, nella storia della Città. Finisce 25-17 24-26 25-23 25-22 e è serie C.

È la vittoria della società del presidente Iannace, dei dirigenti e dei tecnici, in particolare di Urbani e Pecorari. Ma è soprattutto di Paolo Repetto che, dopo aver sfiorato il successo lo scorso anno, ha costruito una grande unione tra le ragazze e ha dato loro una grande mentalità vincente. Quindi è un successo del gruppo, dei muri di capian Scotto, della grinta della bandiera Marovelli, degli attacchi “chirurgici” di Ravaschio, delle difese di categoria superiore di Perata, dei recuperi di Rolla, delle battute di Battaglino, dei “primo tempo” di Urbani, dell’estro e della fantasia di Scibetta, delle schiacciate di Serranò, della disponibilità tattica di Salicino, della crescita di Cavallaro e della giovanissima Iannace.