Il Civ di Nervi, Carlo Felice, Giardini di Cesarea e Luccoli e un panificio di Recco vincono i concorsi legati a Euroflora

Genova. Si è svolta questa mattina nel salone del consiglio della Camera di Commercio di Genova la premiazione dei concorsi “CIV in fiore” e “Città in fiore”, indetti in occasione di Euroflora 2018.

“CIV in fiore” (promosso da Comune, Camera di Commercio, Euroflora 2018, Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e Amici della Lanterna) era riservato al miglior evento e ai migliori addobbi realizzati per le strade e le piazze di Genova dai consorzi di via, per rendere più attrattiva ed accogliente la città durante la manifestazione.

Il secondo, “Città in fiore” (promosso da Città Metropolitana, Camera di Commercio, Euroflora 2018, Associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e Amici della Lanterna) era rivolto ai commercianti e agli artigiani con vetrine sulla strada di tutta la provincia di Genova e puntava a valorizzare gli addobbi a tema floreale realizzati nei negozi.

I CIV premiati sono:

Premio speciale (500 euro): CIV Nervi 2005

Premio miglior evento collaterale (500 euro): CIV Carlo Felice

Premio miglior addobbo: ex aequo CIV Giardini di Cesarea e CIV Luccoli (400 euro cadauno)

Per “Città in fiore”, aperto a negozianti e artigiani della Città Metropolitana, si sono aggiudicati i premi messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Genova e dall’Associazione Amici della Lanterna:

1° premio: panificio Moltedo sas di Recco

2° premio: Parrucchiera Crazy Hair di Nervi

3° premio: panificio Barbieri Sergio di Chiavari

4° premio: negozio di calzature fratelli Panfili di Nervi

5° premio: alimentari Nicora di Molassana

Il premio speciale fioristi è stato assegnato al Giardino di Bice di Via Cesarea, a Genova

Alla buona riuscita dei due concorsi hanno collaborato le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato e i ristoratori di Genova Liguria Gourmet.

“A differenza del 2011 – fa sapere l’assessore al commercio e al turismo Paola Bordilli – questa volta il Comune di Genova ha partecipato al concorso dando un contributo economico. La città continua a essere sempre più promossa e animata per tutte le attività che i Civ svolgono, quasi a livello professionale, facendo crescere moltissimo Genova dal punto di vista commerciale e turistico. Rivolgo un grande ringraziamento ai CIV cittadini per la partecipazione attiva ad un momento importante per la città come Euroflora”.

“L’adesione dei negozi e degli artigiani al concorso “Città in fiore” è stata ottima – ha commentato il presidente della Camera di Commercio Paolo Odone, soprattutto nel levante di Genova e di tutta la città metropolitana, a riprova del fatto che questa è stata un’edizione “corale” di Euroflora che è riuscita a mobilitare energie e risorse ben aldilà dei Parchi di Nervi. Quanto al concorso “Civ in fiore”, la partecipazione dei consorzi di via è stata formidabile, rimbalzando dalle strade cittadine al mondo virtuale dei social e lasciando un segno tangibile in tutta la città”.

“La Città Metropolitana di Genova – ha sottolineato Roberto Cella, Consigliere Delegato allo Sviluppo Economico – crede molto nelle iniziative che puntano a coinvolgere negozi, artigiani ed attività commerciali in genere nella valorizzazione del territorio di area vasta, delle nostre peculiarità ed eccellenze. L’iniziativa ‘Città in Fiore’ è stata un’ottima opportunità di collaborazione con Camera di Commercio, Amici della Lanterna e Associazioni di categoria. Sono molto soddisfatto della visibilità dell’evento sia localmente sia tramite i canali social ed il web. Colgo l’occasione in questa sede per ringraziare tutti i negozi e gli artigiani che hanno partecipato aiutandoci a rendere l’iniziativa un successo ed un banco di prova per possibili future iniziative analoghe.”